Electoratul pesedist e traumatizat si vrea o tara ca afara. Cum incearca PSD sa rastoarne adevarul, intr-un document-manifest

Care e adevarul pesedist si cum a ajuns partidul sa fie paria in UE, iar electoratul lui traumatizat in tara

Ziare.

com

Este concluzia deloc ironica a unei analize-manifest realizate de Ionut Vulpescu, in care lepadarea de Liviu Dragnea, criticile aduse clientelismelor din partid si abdicarilor ideologice sunt mixate cu argumentele suprematiei partidului pe care Ion Iliescu l-a lansat in postcomunism si care a stapanit aproape trei decenii tara, pana cand emigrarea, online-ul, social media si USR-ul au rasturnat ordinea pe care PSD isi ridicase puterea.Pe un ton patimas, fostul ministru social-democrat Ionut Vulpescu scrie cateva zeci de pagini in care ar vrea sa lamureasca de ce a pierdut PSD alegerile si ce are de facut pentru a reveni la gloria pe care a avut-o atunci cand reusise sa aduca la sanul sau si PNL-ul, creand USL-ul. Nostalgia dupa anii in care social-democratia si liberalismul si-au dat mana peste tara, obtinand astfel o majoritate care nu se impiedica de Opozitie, e frontal exprimata, iar reusita e trecuta exclusiv in contul PSD.Desi Ionut Vulpescu incearca o analiza a electoratului si a miscarilor sociologice, in categorii maniheiste - stanga/dreapta, asistat social/clasa cu acces la resurse financiare, ante si post-decret - si cere reintoarcerea la ideologizare, nu reuseste sa impace criteriile vechii stangi cu profilul electoratului, decat daca PSD redevine USL.Iata: Ce nu s-a schimbat in agenda acestui electorat este faptul ca nevoile lui sociale sunt tot de stanga, nevoile lui economice sunt tot de dreapta. Si noi continuam sa facem doar oferte economice, ignorand socialul.Dar daca PSD a facut totul ca la carte, cum se explica atunci cele doua esecuri succesive, europarlamentarele si prezidentialele si lipsa de legitimare pe plan european?Ionut Vulpescu numeste cateva cauze, dar doua se impun in mod special:1. Si natiunea, si Uniunea Europeana au fost duse de nas, manipulate de propaganda antipesedista. Aici intra mai ales USR-ul, electoratul lui activist, care are o buna navigare in social media, si presa online.2. Liviu Dragnea, cu tot ce a insemnat acesta - confiscarea si personalizarea partidului, apoi a guvernarii, retelele clientelare si calitatea intelectuala precara a celor din cercurile de influenta.Aceste doua cauze sunt interconectate. Abuzul de putere al lui Dragnea si tentativele de a folosi Guvernele PSD pentru a-si intari camarila in partid si pentru a ramane in afara inchisorii au dat munitie gratuita detractorilor. Liviu Dragnea, scrie Ionut Vulpescu, este astfel principalul artizan al succesului Uniunii Salvati Romania si al campaniei Fara penali in functii publice., spunea si o butada a Scolii Ardelene.Exista aici o usoara nota de disonanta cognitiva. Unul dintre pacatele PSD-ului, asa cum le pune pe masa Ionut Vulpescu, este patricidul. Toti fostii conducatori ai partidului sunt fie exclusi, fie trecuti in nesemnificativ si inlaturati de la evenimentele publice, iar asta nu e bine nici pentru continuitatea ideologica, nici pentru perceptia din afara, spune acesta, dupa ce in cateva pasaje din document se leapada de Liviu Dragnea, penultimul sef al partidului, pentru ca dupa el a urmat mandatul Vioricai Dancila.Chiar daca partidul s-a lasat uzurpat de Liviu Dragnea, pedeapsa a fost disproportionata si ea a fost indreptata nu atat asupra partidului, cat mai ales asupra electoratului.Aceasta strategie a rasturnarii adevarului la care recurge Ionut Vulpescu e aceea care transforma calaul in victima si victima in calau. PSD, artizanul campaniilor de defaimare si linsaj care si-au luat drept tinta intelectualii, Opozitia, societatea civila si presa neinregimentata in cazarma, ar vrea, iata, sa fie perceput drept un partid eroic, urmarit de dusmani si ai carui sustinatori sunt nevoiti sa traiasca in ilegalitate, pentru a-si apara principiile.E iarasi o nota ironica, aceea ca, pretinzand ca PSD sa scape de eticheta comunista care ii este abuziv lipita, documentul face apel la tehnici, limbaj si resurse comuniste.Rasturnarea adevarului, aceeasi prin care Victor Ponta a vrut sa scape de verdictul de plagiat, iar Liviu Dragnea de calitatea de infractor, este folosita si pentru a resemantiza unul dintre mesajele-cheie ale protestelor anti-PSD din anii in care partidul a fost la guvernare:In nouvorba pesedista, acest slogan este expresia electoratului PSD: "Este expresia nevoilor clasei de mijloc romanesti, in ascensiune, care se structureaza in jurul unor valori specifice societatilor occidentale, dar si al unora care ar da fiori acelorasi societati".Acest nouadevar va face obiectul Cartii albe a PSD-ului, o inversare a profilului negativ prin utilizarea cromaticii.Ce va scrie in aceasta carte alba a adevarului pesedist? Cateva fragmente cu adevarurile reideologizate:- Dincolo de propaganda anti-PSD, o evaluare realista a activitatii PSD din ultimii ani nu poate sa omita realizarile inregistrate in actul guvernarii, realizari care pot sta la baza actiunii PSD in viitor. Iar acestea au fost obtinute in ciuda problemelor interne pregnante si a celor de imagine publica. Din pacate, tocmai aceste probleme au impiedicat PSD sa isi asume public in mod solid realizarile acestor ani.- PSD a aratat ca este capabil de a aduce in prim-planul politicii romanesti discutii progresiste, marcand doua premiere absolute: prima femeie premier si prima femeie care ajunge in turul al doilea al alegerilor prezidentiale.- PSD este, simbolic, partidul Revolutiei din 1989, partidul care a exprimat cel mai bine dorinta de schimbare a societatii romanesti dupa caderea regimului comunist.Manifestul lui Ionut Vulpescu e in faza de testare, o strategie iarasi specifica PSD. A fost semi-lansat public aparent fara voia partidului, in zilele in care PSD se repozitioneaza si trece, asa cum spune si documentul, pe alb.