Cum a dat Dragnea vina pe pestii din UE, pentru ca primarii PSD nu au reusit sa-i aduca oameni la miting

Avertismentul nu a fost decis de Comisia Europeana, ci de Frans Timmermans impreuna cu presedintele Klaus Iohannis.

Uniunea Europeana e ostila romanilor, pe care oricum ii otraveste mai intai cu fructe (prima saptamana de campanie), apoi cu Nurofen (a doua saptamana de campanie) si, iata, cu pestele crescut in ape toxice si care ucide copiii romanilor.

Referendumul pentru justitie, locomotiva pentru alegeri

Penultima saptamana de campanie s-a jucat la Bucuresti si la Bruxelles, unde a avut loc dezbaterea candidatilor pentru presedintia Comisiei Europene, prefatata, chiar inainte de a urca pe scena, de un nou avertisment transmis de Frans Timmermans Bucurestilor.Tonul prim vicepresedintelui Comisiei Europene nu a fost deloc indulgent si, cu toate ca povestea aceasta a Articolului 7 este una complicata, decizia luandu-se prin vot in Consiliu, iar votul trebuie sa fie unanim, situatia Romaniei e una mult mai precara decat cea de la Budapesta sau Varsovia.Degradarea democratiei la Bucuresti este pusa in slujba salvarii unui singur om de inchisoare, iar asta nu poate justifica niciun drept de veto al oricarui alt stat, care sa salveze Romania de activarea Art. 7.De altfel, socialistii europeni, in numele carora Timmermans vrea sefia Comisiei Europene, au denuntat raspicat alaturarea de PSD, un partid considerat toxic la nivel european si care nu le poate aduce suficiente voturi incat sa merite concesiile. Din contra, au fost semne ca voturile promise de Dragnea si Dancila din Romania ar insemna periclitarea voturilor pe care PES le poate obtine in tarile vestice.Indiferent cine va obtine presedintia Comisiei Europene - Manfred Weber (PPE) sau socialistul Frans Timmermans (care incearca sa coalizeze in jurul lui o alianta majoritara) - si indiferent de cum va arata structura noii legislaturi a Parlamentului European, in orice caz mult mai fragmentata si, pentru prima data, fara o majoritate definita de vot, toleranta fata de zgomotul de la Bucuresti isi va fi atins limitele.Social-democratii au incercat sa compromita avertismentul Comisiei Europene, diabolizandu-l, pe doua directii de atac:E un punctaj prin care PSD incearca sa scape si de eticheta de nefrecventabil, vazuta limpede la summit-ul de la Sibiu, unde nici macar Viorica Dancila nu a fost primita, cu toate incercarile de culise de a intra macar intr-o fotografie a vreunui coleg socialist, dar si sa contracareze turneul electoral al lui Klaus Iohannis, care, impreuna cu PNL, a reusit sa adune cateva zeci de mii de oameni si la Iasi, unde Dragnea a aparut caricaturizat, si la Bucuresti, unde PSD a fost nevoit sa anuleze marele miting promis.E cu efect de bumerang aceasta strategie, pentru ca Klaus Iohannis este infatisat ca un adversar puternic, flancat de liderii Uniunii Europene. Daca presedintele nu face nicio eroare majora in perioada imediat urmatoare, ar putea sa profite magistral de pe urma strategiei PSD.Ar putea sa para un scenariu de literatura indoielnica, dar este narativul oficial al campaniei de supravietuire a lui Liviu Dragnea la putere. O supravietuire deloc garantata, pe ultima suta de metri inainte de alegeri, nici macar de primarii PSD din tara, care nu au reusit sa adune o suta de mii de oameni, de cati avea nevoie Dragnea pentru a oferi un spectacol al puterii la Bucuresti.Or, cum cartea aceasta a invingatorului nu i-a iesit, iar mitingul a fost anulat, ceea ce trimite PSD-ul din grotesc in ridicol, Partidului nu i-a mai ramas decat represiunea. Este cazul arestarilor de la Topoloveni, o depasire a limitei de forta pe care Dragnea o va deconta - si probabil o stie si el deja - la alegerile din 26 mai.Cu cat Partidul e de neiubit si liderii lui huiduiti din oras in oras, cu atat frica lui Dragnea devine mai patologica si mai distructiva. Cea mai periculoasa frica din stalinism nu era frica milioanelor de oameni controlati de putere, cat frica lui Stalin ca va fi linsat de camarila. In aceasta frica a celui care se vrea atotputernic isi aveau radacinile cruzimea si crimele regimului opresiv.Iar Dragnea isi cauta garantiile de libertate si putere cu orice pret, punand la bataie credibilitatea Romaniei si chiar securitatea ei. Un episod trecut in secundar la Bucuresti a fost acela al mesajelor contradictorii transmise de ambasadorul Palestinei la Bucuresti si de liderul PSD, in chestiunea relocarii ambasadei Romaniei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.O dezbatere serioasa si care merita purtata, dar pe care PSD a vandut-o politic, deservind in felul acesta si Israelului, si Romaniei.Cel mai puternic discurs de campanie, punand intre paranteze strategia paranoii pe care o fabrica PSD-ul lui Dragnea, a fost cel al presedintelui Klaus Iohannis, aflat intr-un adevarat turneu literaro-politic. Presedintele isi prezinta noua carte in orasele din tara, trambulina pentru a repeta mesajul antipesedist, in contextul alegerilor europene.De altfel, temele referendumului cerut de presedinte au trecut in umbra, fiind asimilate de mesajul anti-PSD. Stategia lui Iohannis - si a PNL, deopotriva - a fost aceea de a impacheta scrutinul din 26 mai ca pe un vot care decide ramanerea sau nu a lui Dragnea la putere. E un joc la zero, totul sau nimic, dar care pare a aduce totusi beneficii liberalilor si presedintelui, mai ales ca acestia au reusit sa portretizeze PSD-ul intr-o zona a ridicolului, prin simpla punere in oglinda: ce nu i-a iesit lui Dragnea la Iasi - unde cu chiu, cu vai a descarcat cateva autocare de oameni blazati si obositi - si la Bucuresti, au reusit liberalii si Iohannis.Exista, totusi, un prag psihologic care se joaca - mentinerea PSD-ului sub 30 de procente din optiunile de vot.Un prag psihologic se joaca si in Opozitie, pentru ca de scorul la europarlamentare depinde potentialul de negociere pentru posibile aliante electorale pentru prezidentiale si legislative.Pana una, alta, PLUS si USR fac aliante europene si e tot o strategie a punerii in oglinda: cand Dragnea si Dancila sunt alungati de la orice masa europeana, Dacian Ciolos se intalneste tete-a-tete cu Emmanuel Macron, iar USR anunta prezenta lui Guy Verhofstadt la mitingul partidului.