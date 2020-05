Executorul judecatoresc se pregateste sa bata la usa PSD: Partidul trebuie sa spuna cum a cheltuit subventiile si ce firme au primit banii

"Suntem in situatia de a apela la un executor"

In cazul Danielei Mitrofan este vorba de sumele de bani pe care PSD le-a primit de la bugetul de stat in anii 2016-2018 si rapoartele detaliate cu privire la la modul in care au fost cheltuiti acesti bani: cu ce persoane fizice si cu ce firme s-au incheiat contracte din acesti bani.Pe de alta parte, Ovidiu Vanghele vrea sa stie care au fost sursele de finantare si prestatorii de servicii de la mitingul "impotriva abuzurilor" din Piata Victoriei, organizat de formatiunea politica pe 9 iunie 2018.Dupa cum aratam, cei doi au solicitat PSD aceste informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, dar partidul a refuzat sa le comunice. Asa ca s-a ajuns la proces.Doua instante i-au dat dreptate Danielei Mitrofan - Tribunalul Iasi si Curtea de Apel Iasi, alte doua instante i-au dat dreptate lui Ovidiu Vaghele - Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti.In luna aprilie, curtile de apel au motivat deciziile definitive, asa ca intreaga procedura se apropie de punctul final: executorul judecatoresc.Daniela Mitrofan precizeaza pentru Ziare.com ca pana in acest moment PSD nu a pus la dispozitie datele. "", explica Mitrofan.Ovidiu Vanghele explica pentru Ziare.com ca datele solicitate de el - detalii despre costurile organizarii asa-numitului miting al oamenilor in alb - sunt de interes public."Motivarea hotararii definitive ne-a parvenit - mie si avocatei care mi-a reprezentat interesele in acest dosar, Elenina Nicut - in urma cu cateva zile, deci, data fiind situatia exceptionala provocata de pandemia de coronavirus, nu ne sunt deocamdata clari pasii de urmat.", spune Vanghele.In momentul deschiderii acestui proces, Mitrofan preciza pentru Ziare.com de ce Reset Iasi solicita datele."Scopul a fost acela de a vedea cum a utilizat banii primiti de la stat cel mai mare partid din Romania si ce persoane sau firme au incheiat contracte cu PSD," explica Mitrofan."Am vrut sa vedem in ce scopuri se cheltuie aceste subventii, care sunt firmele care primesc banii, ce livreaza acele firme (cerem si copii ale facturilor ca sa vedem exact ce s-a livrat). Practic, o transparenta completa, asa cum zice legea.Pentru ca e inadmisibil ca trezorierul PSD Mircea Draghici sa isi cumpere Mercedes si sa plateasca chirii la vile din banii romanilor", sustine aceasta.Daniela Mitrofan spunea ca oficialii din PSD nu "s-au obosit" sa le raspunda solicitarilor, dar ulterior au sustinut ca au trimis un raspuns catre Reset. Raspuns care insa nu a fost primit. "Acest lucru nu s-a intamplat", spune Daniela Mitrofan.Ziare.com a analizat si motivarea Curtii de Apel Iasi. Magistratii au explicat ca PSD trebuia, potrivit legii, sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.Subliniaza Curtea ca obligatia autoritatilor publice si a entitatilor asimilate acestora este aceea de a asigura, fie din oficiu, fie la cererea expresa a oricarei persoane, ca informatia publica este disponibila de o maniera completa si efectiva.Acestora le revine depunerea tuturor diligentelor in sensul sintetizarii acesteia si comunicarii sale publice, pentru atingerea scopului constitutional", arata Curtea de Apel Iasi.Judecatorii au explicat ca Daniela Mitrofan a solicitat PSD comunicarea a trei seturi de informatii, aferente anilor 2016, 2017 si 2018 cu privire la doua aspecte: suma primita de catre PSD ca subventie din bugetul de stat si raportul detaliat cu privire la cheltuirea acestei subventii."Retinand principiul conform caruia banul public determina caracterul public al informatiei referitoare la modalitatea sa de cheltuire, este cert faptul ca informatia solicitata de reclamanta intimata se incadreaza in sfera celor prevazute de art. 2, lit. b) din Legea 544/2001", motiveaza Curtea de Apel Iasi.Este vorba de prevederea potrivit careia - "".Instanta a constatat ca PSD a ignorat pur si simplu cererea si nici nu a facut dovada furnizarii niciunui raspuns cereri adresate la data de 11 februarie 2019 si nici macar nu a invocat, in fata primei instante, Tribunalul Iasi, ca ar fi formulat vreun raspuns la cererea adresata.Potrivit magistratilor, abia in fata judecatorilor, prin concluziile scrise depuse in fata primei instante, PSD "pur si simplu a indicat generic site-urile Monitorului Oficial si ale Autoritatii Electorale Permanente"."Or, o atitudine diligenta si in spiritul obligatiilor constitutionale ar fi impus recurentei parate (), pe de o parte, furnizarea unei adrese concrete, punctuale de unde informatia sa poata fi descarcata de reclamanta si, pe de alta parte, ca aceasta posibilitate sa fie adusa la cunostinta persoanei interesate in termenul prevazut de lege.In al doilea rand, retine Curtea ca simplul fapt ca informatia solicitata de reclamanta se afla deja publicata, din oficiu, nu are nicio relevanta din perspectiva aplicarii in speta a Legii 544/2001. Caracterul deja public al informatiei solicitate nu face decat sa faciliteze sarcina autoritatii de a furniza si la cerere, aceeasi informatie", motiveaza Curtea de Apel Iasi.Conform magistratilor, faptul ca orice cetatean poate avea acces la mediul online nu semnifica derobarea autoritatilor publice de sarcinile stipulate expres de Legea 544/2001, respectiv de furnizare, la cerere, a oricarei informatii cu caracter public, in format material sau electronic.", conchid judecatorii.Daniela Mitrofan afirma ca in acest caz castigarea definitiva a procesului cu PSD este o dovada a faptului ca drepturile cetatenilor nu pot fi negociate sau puse in plan secund.Daca partidele politice nu inteleg principiul transparentei, vor trebui sa-l invete. Prin actionarea in instanta am vrut sa aratam si sa promovam dreptul cetatenilor la o informare corecta," afirma Mitrofan.Conform acesteia, castigarea acestui prim proces inseamna un pas important pentru comunicarea cu institutiile statului, iar demersul lor ar putea sa fie un exemplu de urmat pentru toti cetatenii.", a conchis Daniela Mitrofan.