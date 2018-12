Judecatorii obliga PSD sa faca publice sursele de finantare ale mitingului "impotriva abuzurilor" din 9 iunie

Instanta: Comunicati informatiile

Drept garantat de Constitutie

Ziare.

com

Partidul Social Democrat trebuie sa faca aceste infomatii publice la solicitarea jurnalistului Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului pentru Investigatii Media (CIM) . Acesta a solicitat datele in baza Legii 544/2001 prinind liberul acces la informatii publice.Dupa ce PSD a refuzat sa-i puna informatiile la dispozitie, Ovidiu Vanghele a deschis un proces in contencios-administrativ. Jurnalistul a fost reprezentat in instanta de Elenina Nicut, avocata care a invins si Curtea Constitutionala.Potrivit minutei Tribunalului Bucuresti, PSD trebuie sa-i comunice lui Ovidiu Vanghele toate datele solicitate de jurnalist.El a vrut sa afle sursele de finantare si prestatorii de servicii privind mai multe actiuni organizatorice, cum ar fi transportul participantilor din localitatile de domiciliu catre Bucuresti, asigurarea de apa si mancare pentru acestia, amenajarea locului de desfasurare a evenimentului (instalare scena, instalare ecrane, difuzare muzica, difuzare Finala Roland Garros 2018 etc.) . La acest miting s-au estimat ca ar fi participat un numar de 130.000 de oameni.De exemplu, una dintre solicitari viza plata pentru transmisia in direct a finalei de la Roland Garros, castigate de Simona Halep, in beneficiul participantilor la protest. Catre ce televiziune s-au platit banii pentru drepturile de autor si care este sursa fondurilor?Avocata Elenina Nicut a aratat magistratilor mai multe articole din Constitutie si din Legea 544/2001 privind liberul acces la infomatii de interes public." (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.""Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei."" (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal."" (1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public."