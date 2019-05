Mitingul PSD mai blocheaza un oras: strazi inchise la Targoviste, intra numai autocarele de partid si cei "de pe lista"

Ziare.

Liviu Dragnea este asteptat sa ajunga la manifestatia pentru care s-au luat masuri fara precedent: strazi inchise pentru locuitorii orasului, un numar impresionant de forte de ordine si acces in zona mitingului pe baza listelor PSD.Astfel, Politia Locala Targoviste a informat ca, duminica, intre orele 10.00 - 16.00, vor fi inchise circulatiei auto 14 strazi din municipiu, in contextul mitingului electoral al PSD."Avand in vedere adunarea publica ce se va desfasura in data de 19.05.2019, Politia Locala Targoviste informeaza ca, pentru realizarea dispozitivului si asigurarea masurilor de afluire si defluire, mai multe strazi vor fi inchise circulatiei rutiere in intervalul orar 10,00 - 16,00. (...) Restrictiile de circulatie se realizeaza conform prevederilor art. 5, pct. 7 din OUG 195/2002 republicata. Dispozitivul de protectie va fi dimensionat in functie de numarul de participanti la aceasta adunare", precizeaza Politia Locala Targoviste.Conform sursei citate, strazile inchise sunt: str. Grigore Alexandrescu - integral, str. Col. Baltaretu - sectorul cuprins intre intersectia cu str. Tudor Vladimirescu si str. Poet Gr. Alexandrescu, bd. Regele Carol I - sectorul cuprins intre bd. I. C. Bratianu si bd. Mircea cel Batran, bd. Mircea cel Batran - integral, bd. Libertatii - integral, str. Stelea - sectorul cuprins intre intersectia cu bd. Libertatii si str. Calea Domneasca, bd. Independentei - integral, str. Lt. Stancu Ion - integral, str. Calea Bucuresti - sectorul cuprins intre str. Calea Domneasca si str. Calea Ialomitei, str. Calea Domneasca - sectorul cuprins intre str. Calea Bucuresti si intersectia cu str. Constantin Brancoveanu, str. Cpt. Andreescu - integral, str. 9 Mai - de la intersectia cu str. Avram Iancu pana la intersectia cu bd. Independentei, str. Justitiei - integral, str. Gimnaziului - integral.Orasul este deja blocat, iar oamenii intampina dificultati in a se deplasa.Amintim ca sambata, managerul Spitalului Judetean Targoviste le-a cerut medicilor si asistentelor unitatii sanitare sa mearga la mitingul de duminica organizat de PSD.