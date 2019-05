PSD anuleaza mitingul urias de la Bucuresti: UPDATE Si-ar fi dorit 150.000 de oameni in Piata Victoriei, dar mai bine merg duminica la Targoviste

UPDATE:

Intr-o notificare trimisa catre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, PSD anunta ca nu mai organizeaza manifestarea."Va comunicam ca Partidul Social Democrat anuleaza organizarea evenimentului, din data de 22 mai 2019, care urma sa se desfasoare la Romexpo", se arata in documentul semnat de Codrin Stefanescu.Documentul este datat 15 mai 2019.Stefanescu a oferit si o explicatie pentru anularea mitingului:"Toata lumea si-ar fi dorit un miting cu mai mult de, dar in cursul saptamanii asta inseamna ca urma sa blocam pentru foarte multe ore, nu numai centrul Bucurestiului, circulatia pe foarte multe artere si, mai ales in cursul saptamanii", a spus acesta."Analizand toate aceste aspecte,, de pe 19, care ramane conform programului in vigoare. Vom participa cu totii acolo", a mai spus Codrin Stefanescu, pentru Mediafax.Social-democratii voiau sa organizeze, miercurea viitoare, un mega-miting la Romexpo . Potrivit unor surse, liderul PSD Liviu Dragnea intentiona sa aduca 100.000 de oameni imbracati in alb la manifestare.Initial, PSD dorea sa organizeze mitingul, duminica, in Piata Victoriei, la o zi dupa cel al PNL, dar se pare ca zona nu era libera.Amintim ca PSD a organizat, saptamana trecuta, mai multe mitinguri la care participantii au fost adusi cu autocarele. Insa localnicii, nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE, au organizat proteste in aceleasi locatii.Dupa ce s-a lovit de huiduielile oamenilor, Liviu Dragnea a atacat protestatarii afirmand, fara a oferi insa dovezi, ca acestia "au ochii injectati" sau ca "au batut batrani".La randul sau, premierul Viorica Dancila a facut un fel de turneu prin tara, neanuntat insa oficial. Si ea, alaturi de ministrii care au insotit-o in diferite orase, au fost intampinati de protestatari.