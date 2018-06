Un meci din Liga a 4-a s-a amanat: Sunt obligati fotbalistii sa mearga la mitingul PSD?

Primarul neaga: Sunt niste sclerozati! Asta-i opozitia nenorocita de la noi

Presa locala scrie ca motivul ar fi faptul ca jucatorii de la Podari (Dolj) au fost obligati sa mearga la mitingul organizat de PSD, insa primarul localitatii neaga acest lucru, desi confirma ca partida nu va avea loc.Potrivit Jurnal de Craiova , fotbalistilor de la Podari li s-a transmis ca nu pot juca deoarece trebuie sa mearga la mitingul organizat de PSD.De asemenea, pe site-ul mitingcujapca.ro exista o postare in care o persoana sustine ca primarul si antrenorul au fost cei care le-au spus jucatorilor ca meciul nu mai este important, ci mitingul PSD."In urma cu 2 zile jucatorii echipei Podari au fost anuntati de catre antrenor si primar ca in data de 9 iunie nu vor disputa meciul cu echipa FC Universitatea Craiova (adevarata si continuitoarea echipei orasului Craiova din liga a 4-a) . In ciuda comunicatului asociatiei judetene de fotbal cu privire la data si ora disputarii etapei de fotbal, acestia (primarul si antrenorul) ne-au comunicat:'Nu stam intr-un comunicat cu privire la data si ora disputarii partidei! Putem sa jucam si duminica si daca nu... nu jucam! Trebuie sa fim alaturi de ceilalti participanti la miting. O sa fim in jur de 50 de mii de oameni care vom pleca din Dolj'", se arata in postarea de pe mintingcujapca.ro, un site care ii indeamna pe oameni sa spuna daca au fost obligati sau amenintati sa mearga la miting.Contactat de, primarul localitatii Podari, Gheorghita Constantin, a negat ca fotbalistii vor merge la miting, dar a confirmat ca meciul nu va avea loc.El a sustinut ca a hotarat ca echipa sa nu joace meciul cu FC U Craiova de teama suporterilor echipei lui Adian Mititelu."Puteti sa vedeti maine, cand se pleaca la miting, ca nu va pleca niciun fotbalist. Sunt niste sclerozati! Nu exista asa ceva, antrenorul si primarul nu au mers la jucatori. Numai prostii. Asta-i opozitia nenorocita de la noi. Un lucru neadevarat, necinstit! Primarul si antrenorul n-au avut nicio treaba. N-o sa mearga niciun jucator la miting.Noi am mai jucat cu Universitatea, iar galeria lor, cand a venit ultima data, ne-a distrus gardul, au distrus tot, tot, tot! Au rupt in picioare si gardul! Ce sa facem, sa ne judecam cu ei? Cum sa mai joci cu ei? Nici nu ne mai interesa acest meci, nu vedeti cat de rai sunt?", a spus Gheorghita Constantin pentruChiar daca a spus ca fotbalistii nu vor merge la miting, primarul din Podari a confirmat totusi ca din localitate vor ajunge la Bucuresti aproximativ o suta de persoane.. Vor fi sigur o suta de oameni. Finantarea o asigura organizatiile, asa cum s-a spus. Primaria nu va investi niciun ban, n-o sa plece masini de la primarii. Noi avem autocarul echipei de fotbal, dar cum sa-l pun la dispozitie pentru manifestatii?", a adaugat Constantin.