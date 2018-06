Ziua mitingului PSD organizat noaptea: Scena mamut pentru Dragnea, spoiala la Guvern, protestatari incolonati ca-n armata

Miting noaptea, in alb de la brau in sus si cu telefoane cu lanterna

Scena faraonica pentru Dragnea

Bucurestiul paralizat, Firea se bucura ca se antreneaza pentru Euro 2020

De ce protest fata de abuzurile in justitie? PSD pune punctul pe "i", de la "independenta Justitiei"

Ziare.

com

Informatiile despre numarul de participanti, venite chiar de la PSD, au variat de la o zi la alta. Daca initial s-a spus ca mitingul va fi organizat cu un milion de oameni, social-democratii au prabusit stacheta si, in cererea de autorizatie depusa la Primaria Capitalei condusa de colega lor Gabriela Firea au anuntat ca vor fi 220.000 - 250.000 de persoane.Apoi, joi seara, secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a anuntat ca ei s-au pregatit pentru 150.000 de persoane, ca peste nici 24 de ore, vineri la amiaza, sa spuna ca au semnat "prezent" intre 400.000 si 600.000 de oameni. Aliati pana la capat, si la guvernare, si in Parlament, colegii de la Putere ai PSD - ALDE - au anuntat ca participa si ei in strada cu 20.000 de manifestanti.Ora aleasa pentru miting este una tarzie - 20:00 (8 seara, dupa cum preciza, in clar, o circulara distribuita la liderii PSD din teritoriu).Dupa cum arata documentul, organizarea este cheia succesului in PSD. Fiecare judet are petecul sau de piata, grupele de 10 oameni sa aiba sef de grupa, grupurile de 40 de oameni sa aiba sef de grup, detasamentele de 100 sa aiba sef de detasament, iar la fiecare 50 de persoane sa existe o pancarta.Toata lumea trebuie sa fie imbracata de la brau in sus in alb sau costum popular, pe care sa contrasteze in piept un autocolant de 7-8 cm in forma de cerc cu logoul partidului, sa fluture cu totii flyere si stegulete tricolore (pe care le primesc la urcarea in autocar, impreuna cu un pachetel cu mancare si apa asigurate de organizatia judeteana sau locala).Vazand ca protestele #rezist au avut ecou peste mari si tari prin articole ilustrate cu imaginile cand toata multimea aprindea luminite, PSD a dat dispozitie in teritoriu ca liderii locali sa se asigure ca cei adusi la Bucuresti vor avea cu ei lanterne mici sau telefon mobil cu lanterna. Totodata, social-democratii s-au gandit sa preia de la "Revolutia luminata" si momentul intonarii imnului, asa ca fiecare participant va primi tiparite 4 strofe din imn (strofele 1,2,4 si 11).Cum simteau ca le-a scapat ceva, in ultima circulara cu procedura de organizare a protestului s-a stipulat ca fiecare grup de 50 de persoane sa aiba 6 steaguri tricolore si un steag UE. Organizatiile judetene au primit si modele de pancarte pe care sa le printeze si sa le distribuie. Mesajele inca nu au ajuns in presa, asa ca vor fi surpriza pentru ziua de sambata.Prima vizita din istorie a unui premier din Japonia a gasit Palatul Victoria parasit, dupa ce PSD n-a mai avut rabdare nici macar o zi pentru a-si autodecapita si al doilea guvern. Acum insa, in prag de miting social-democrat, Bucurestiul se gateste ca de mare sarbatoare.Inca de la inceputul saptamanii parcarea din Piata Victoriei a fost eliberata si ingradita pentru ca nimeni sa nu mai lase masinile acolo pana in ziua mitingului.De joi deja a inceput sa se contureze o scena faraonica unde putem banui ca vor urca liderii PSD, in frunte cu Liviu Dragnea, sa-si sustina discursurile prin care sa explice de ce partidul de guvernamant, care are majoritatea si in Parlament, a simtit nevoia sa organizeze aceasta manifestatie.Insa degeaba totul e pregatit in perimetru daca in jur sunt transee. Asa ca vineri dis de dimineata angajatii din administratie au fost trimisi la dereticat. Au facut curatenie in curtea si jurul Guvernului si chiar au vopsit gardul ce imprejmuieste Palatul Victoria.Cei care aveau de gand sa se deplaseze prin Bucuresti sambata poate ca ar face mai bine sa reprogrameze. Primaria a dat unda verde pentru 14 evenimente, insa la majoritatea vor fi prezente cateva sute, cel mult mii de persoane. Mitingul PSD este cel care va bloca insa cel mai mult Capitala, si nu neaparat din perspectiva numarului de participanti. In februarie 2017 cand 600.000 de oameni au cerut oprirea abuzurilor impotriva Justitiei, 300.000 doar in Bucuresti , in afara de zona Pietei Victoriei, Capitala si-a continuat nestingherita existenta.Acum, insa, autocarele din teritoriu vor veni in Bucuresti din toate zonele, pe toate arterele principale, creand blocaje in tot orasul.Ca si cum nu era suficient, PSD anuntase intr-un document intern ca statia de metrou Piata Victorie va fi inchisa . Initial reticent in a aborda un asemenea subiect de interes maxim pentru cetateni, Metrorex a comunicat intr-un final ca nu are in plan asa ceva. Optiunea este insa pe masa, asa ca, daca autoritatile vor considera ca siguranta calatorilor e periclitata, nodul de la Victoriei va fi inchis.Si Politia a anuntat masuri extraordinare pentru sambata , inclusiv survolarea Bucurestiului de catre un elicopter si o lista cu sfaturi pentru cetateni unde ni se recomanda sa manifestam intelegere si sa nu lasam bunuri la vedere.Nu toata lumea vine cu autocarul, fiind inchiriate si "trei perechi de trenuri cu destinatia Bucuresti" de la CFR. Nu se stie insa nici de unde vor veni ele si nici cine si cat a platit. Si ca tot vorbim de lucruri inchiriate de PSD pentru miting, cei de la Brasov au antamat o ambulanta care sa-i insoteasca in caz de probleme.Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, se bucura insa ca o sa aiba o zi atat de aglomerata in Bucuresti, pe care o priveste ca pe un test pentru momentul in care Romania va fi una din tarile gazda ale Euro 2020: "Sa dam dovada ca suntem ca orice alta capitala europeana in care pot sa aiba loc foarte multe evenimente".Nu toti social-democratii au privit cu ochi buni organizarea acestui miting. Unii au fost extrem de duri si directi si au spus ca e o prostie menita sa arate ca "penalul Dragnea" se bucura de sustinerea electoratului iar pentru asta isi trateaza votantii si membrii de partid "ca pe animale"."Imaginati-va un pic in ce situatie pun oamenii si ce penibili sunt ei. Pleaca autocarul din Maramures, trebuie sa calatoreasca minim 10 ore, ajung seara la 6-7, pun oamenii in strada patru-cinci ore si inapoi. Oamenii aia timp de o zi nu fac baie, nu folosesc un WC, nu nimic. Cum sa folosesti oamenii ca pe niste animale?! Chiar nu se gandesc oamenii astia? (...) Cum sa cotizez eu pe asa ceva? E o prostie. Cum adica? Cum sa pui oamenii sa stea in caldura pentru dorinta si placerea dictatorului", s-a revoltat primarul PSD din Cavnic (Maramures), Vladimir Petrut Altii n-au iesit public din proprie initiativa, insa si-au varsat oful dupa ce jurnalistii de la Newsweek.ro i-au abordat incognito, plangandu-se ca sunt costuri mari pe care trebuie sa le suporte si nu inteleg pe deplin miza.Explicatia a dat-o insa senatorul PSD Niculae Badalau, unul dintre liderii importanti ai partidului."Era chiar necesar sa avem o asemenea intalnire de o asemenea amplitudine si cred ca lucrurile se vor desfasura normal si cred ca trebuie sa manifestam impotriva abuzurilor si la ceea se intampla in tara. Vorbim despre abuzurile din justitie, in general, in zona asta.Pentru ca, ati vazut si dumneavoastra... si in anumite institutii in care,", a pus Badalau punctul pe "i". I, de la independenta Justitiei.Si ca tot e vorba de justitie, la protest vor veni majoritatea ministrilor, in frunte cu premierul Viorica Dancila. Nu insa si cel al Justitiei, Tudorel Toader, care a anuntat ca se va afla in weekend la Iasi. Adevarul e ca a avut o saptamana plina, incununata cu motivarea de 133 de pagini a CCR a deciziei care-l obliga pe Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. Rugat sa o comenteze, Toader a pus si el vineri punctul pe "i": " A castigat statul de drept. Procurorii au subordonare ierarhica ".