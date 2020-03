Adevaratul ucigas de la Suceava

Ziare.

In Suceava, autentica Lombardie a Romaniei, nu a ucis Covid decat in masura in care doar glontul e vinovat, nu si mana care a tinut pistolul.Orasul si judetul acesta aveau, ca marea majoritate a judetelor acestei tari, un baron atotputernic. Un jupan, un Dumnezeu local fara de care nu misca nimic niciunde, inclusiv in spitalul judetean. Seful acestui spital era omul de incredere al baronului de ani buni. Si prin mana acelui manager treceau mari contracte, iar reabilitarea spitalului arata cat de mari.Dar un spital nu inseamna doar pereti frumos varuiti, nu doar aparatura, cu atat mai putin fantana muzicala de 60 de mii de euro din curte . Inseamna in primul rand oameni echipati si instruiti.Dar un vasal al baronului nu are de unde sa stie asta.La Suceava, mana care a tinut pistolul din care a plecat glontul Covid este baronizarea. Un manager politruc, vasalul baronului, n-a echipat personalul, nu l-a instruit, nu a organizat circuite si triaje, transformand spitalul intr-o imensa sursa de infectie pe care a propagat-o cu viteza.Este pe scurt povestea lunga a politicii noastre feudale.De aceasta data in cauza este un baron PNL, unul vechi, de ani de zile, Dumnezeul Sucevei, care a tinut mereu departe PSD si pentru asta a fost considerat bun. Dar a utilizat fix practicile PSD. Deci putea la fel de bine sa fie si un baron PSD.Practicile ticaloase si clientelare sunt aceleasi si doar imbraca nume diferite, ca si cum acest coronavirus ar avea nume diferite in fiecare tara, unde produce insa aceeasi boala.Cei mai multi detesta PSD pentru aceste practici, pe buna dreptate. Pentru ca, intr-adevar, la PSD sunt cele mai extinse, el le-a si inventat. Dar nu PSD in sine e problema, asa cum nu e un om anume cu un CNP anume. Ci practicile comune PSD, PDL si PNL. Degeaba urati un partid daca tolerati practicile lui.Flutur nu e mai bun ca Oprisan. Nu exista baron bun si baron rau. Exista doar baron, clientelism si incompetenta cu efectele lor.Nu cred ca la Suceava a fost o incercare de musmalizare a cifrelor. Cred ca, intr-adevar, au asteptat testele ca sa incadreze mortii intr-o categorie sau alta, cred ca sunt haotici. Testele sunt putine, capacitatea de testare este mica, uite ca acolo unde e nevoie sunt intarzieri mari, extrem de periculoase, in timp ce la Bucuresti o baroneasa PSD si-a dat mana cu un baron al Sanatatii, avid de popularitate, ca sa faca teste cu acuratete 30% la scara blocului, deci pentru care probabilitatea de eroare e dubla, potrivit celui mai cunoscut microbiolog roman. Este o moda sa dam cu pietre in medicii care refuza sa lucreze fara echipamente si fara instructaj. Sigur ca e frumos sa fii erou. Dar unii nu sunt. Unii nu pot sa isi asume sa ajunga in situatia asistentei de la Suceava care si-a infectat, fara sa stie, sotul, provocandu-i moartea.Multi au acasa soti bolnavi, parinti in varsta. Cati dintre cei care dau acum cu pietre de pe canapeaua lor confortabila, cu familiile lor in siguranta, si-ar asuma nu sa moara ei insisi, ci sa le moara familiile?Nu cei care nu vor sa fie eroi sunt vinovati. Ci aceia care i-au pus in situatia de a alege intre eroism si demisie. Da, sunt multe locurile unde echipamentele nu sunt suficiente. Dar la noi nu sunt aproape deloc. Da, exista un risc al meseriei, dar el presupune sa ti se rupa manusa, nu sa nu o ai deloc.Si nu e vorba doar despre echipamente, ci si despre instructaje si pregatire, pentru ca nu toti sunt infectionisti, nu toti stiu sa lucreze in epidemie. Ce ati facut, minister, consilii judetene, primarii, cand valul se apropia si exact de echipamente si intructaje ar fi trebuit sa va ocupati? Ati stat cu ochii pe anticipate, sondaje si contracte banoase.Si acum aruncam cu pietre in medici si asistente care nu au vocatie de eroi.Criza aceasta trebuie sa duca la demolarea pana la fundatie a politicii de tip Flutur sau Oprisan, de tip Falca sau Ciolacu. Baronii cancerigeni ai politicii romanesti trebuie trimisi la cosul de gunoi al istoriei.Tot aud ca PSD trebuie batut cu armele lui. Atunci PNL a infrant la Suceava! Era mai bine cu Viorica? Sigur ca nu era. Dar nu ea e etalonul. Nu un PSD mai putin agramat (desi in cazul Vela...), mai suportabil ca imagine e solutia. Solutia e disparitia practicilor lui Oprisan si Flutur deopotriva.Asta nu inseamna neaparat disparitia PSD si PNL. Sansa lor ar fi sa isi execute baronii si sa o ia de la capat cu oameni noi, cu practici noi. Fara minciuna si punctaje de partid, fara ceea ce este mucegait, prafuit, expirat in ierarhia lor adesea pana la cel mai inalt nivel.Criza aceasta nu trebuie sa mature un partid sau altul. Nici sa ridice un partid sau altul. Criza aceasta trebuie sa mature practici si baroni, clientelisme si feudalism politic.