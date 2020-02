Cu cartile pe masa: de ce vrea PSD anticipate

Ziare.

Marti seara, scenariul anticipatelor parea deja batut in cuie de social-democrati, pe modelul raului mai mic. In acest caz, raul cel mare ar fi o pierdere dramatica a primarilor, la care ar fi ajuns daca alegerile locale s-ar fi intors la doua tururi de scrutin.Securizandu-si cat mai multi oameni in administratia locala, PSD si-ar putea readuce cateva procente. Cum?* Primarii PSD sunt motivati de pastrarea propriei puteri sa aduca voturi partidului, daca legislativele inainte de termen au loc cat mai aproape de locale* Electoratul vede PSD ca pe un partid-jucator, care a contabilizat o victorie prin motiunea de cenzura* PSD a jucat in ultima vreme cartea Opozitiei si a facut-o zgomotos si agresiv - asa se explica si plangerile la Bruxelles, unde eurodeputatii pesedisti denunta abuzurile Guvernului liberal - pentru a putea beneficia de voturile pe care electoratul tinde sa nu le dea puterii, ci actorului din Opozitie care pare capabil sa construiasca o alternativa.Atunci cand Sebastian Zachmann a scris indespre intelegerea dintre PNL si PSD pentru intrarea in anticipate, dar mentinand un singur tur la alegerea primarilor, inca mai erau social-democrati care sperau sa isi poata duce pana la capat mandatul parlamentar.In plus, graba cu care Ludovic Orban, bantuit de fantoma USL-ului de care se leapada de cate ori are ocazia, a repudiat scenariul l-a pus putin pe ganduri pe Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, care a amanat o decizie ferma pana dupa sedinta de Guvern, sa fie sigur ca printre vrafurile de ordonante de urgenta nu se regaseste si capcana vreunei reveniri la doua tururi de scrutin la locale.USR +PLUS pierd cel mai mult din aceasta aranjare a cartilor.Pe de o parte, pentru ca pozitionarea ambigua fata de guvernare si amanarea unei fuziuni clare a creat imaginea unui actor politic nesigur si mai ales nedispus sa faca treaba atunci cand nu are conditiile perfecte. Dar aratandu-se ferm pe pozitia de a nu intra la guvernare - la care, oricum, nu erau invitata, dar comunicarea politica are multe capcane - USR nu si-a securizat nici locul in Opozitie, iar PSD a profitat perfect de situatie si s-a autoinstituit ca fiind alternativa.Pe de alta parte, pentru ca sansa USR+PLUS de a creste statea tocmai in alegerile locale in doua tururi de scrutin. Cu primarii alesi intr-un singru tur, e putin probabil ca USR si PLUS sa poata sparge blocada PSD si PNL, altfel decat in cazuri izolate.Ca e rost de recolta se vede si in pozitionarea lui Victor Ponta, al carui partid de manevra a coborat drastic in sondaje - potrivit ultimului IMAS, la comanda Europa FM, ProRomania nu doar ca nu trece pragul electoral, dar a pierdut jumatate din procente. Marti seara, fostul lider al PSD a trimis mesaje de prietenie fostului partid, anuntand ca e gata sa voteze motiunea de cenzura.