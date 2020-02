Cum a compromis PNL intr-o noapte ce reusise electoratul sa recupereze de la PSD

Ziare.

Motiunea de cenzura care a dus, fara vreo surpriza, la caderea guvernului liberal , a readus pe agenda politica de tranzactionare si impartirea castigurilor, inainte ca electoratul sa aiba macar ceva de spus.S-a intrat pe culoarul anticipatelor, pentru care trebuie sa fie respinse succesiv doua propuneri de premier si, cum presedintele Iohannis a lasat sa se inteleaga ca macar prima va fi tot Ludovic Orban, proaspat demis, ar fi anapoda sa fie relegitimat de Parlament.Totusi, felul in care se ajunge (cel mai probabil) la alegeri anticipate, care au fost unul dintre dezideratele societatile civile dupa europarlamentare, cand electoratul a dat acest cec de incredere partidelor antiPSD, e in masura sa compromita miza si sa scoata din ecuatie tocmai interesul public.Negocierile dintre PSD si PNL, fie si de la distanta, date in vileag de Sebastian Zachmann, de la Adevarul, cu cateva zile inainte de motiune, readuc in vocabularul politic un termen pentru care electoratul nu mai are indulgenta, de vreme ce lui, iar nu vreunui partid politic, i se datoreaza de fapt indepartarea regimului toxic Dragnea/Dancila si recuperarea legitimitatii de tara a Romaniei, pe plan european.Acest termen estede care Ludovic Orban a tot incercat sa se scuture , lepadandu-se de trei ori de PSD: o data inainte de motiune, dar si inainte de sedinta de guvern in care au fost adoptate pe banda rulanta, in cel mai abuziv mod, 25 de ordonante de urgenta , a doua oara in discursul de la votul motiunii si a treia oara imediat dupa demitere.Lepadarea a doua va ramane de referinta, pentru informatiile ei vizuale. Iata:"Domnul Antonescu mi-a cerut sa ies la conferinta de presa, sa ies in geaca rosie si domnul Geoana i-a cerut lui Dragnea sa iasa cu geaca galbena. Dupa ce am probat, domnul Dragnea a iesit cu geaca galbena, iar eu nu am iesit in fata romanilor cu geaca rosie, pentru ca mi-ar fi fost rusine toata viata".Ironia e ca, totusi, geaca rosie a fost probata si a ramas una dintre traumele politice ale lui Ludovic Orban.Suspiciunile de blat (pentru care nu e nevoie de o strangere de mana, ci de osituation) sunt intemeiate pe ce s-a sacrificat pentru ca alegerile anticipate sa devina posibile, iar aici intra administratia locala, inclusiv cea din Bucuresti unde, cu un sigur tur de scrutin la locale si cu PNL ostilizandu-si USR-ul, Gabriela Firea poate sa dea cate share-uri vrea ea unor postari abjecte ale unui creator de moda.Astfel, ce s-a obtinut din punerea in scena a motiunii, presarata cu discursuri politice vulnerabile din punct de vedere cultural si cu cateva scuturari de guler, cat sa se vada cine se bate cu cine, e un ragaz pentru PSD, care si-a maximizat sansele de a-si pastra cat mai multi primari.Dincolo de socotelile partinice, insa, drumul de pana la motiune a adus un deserviciu mai consistent culturii politice, prin erodarea, inca o data, a increderii in autoritate.Remarca "toate partidele, aceeasi mizerie", care s-a auzit dupa ce Guvernul Orban a adoptat otova 25 de ordonante de urgenta si inca degeaba, pentru ca ele nu au fost publicate in Monitorul Oficial si Guvernul e demis, e greu de acceptat de oamenii care au iesit in strada doi ani, sa opreasca ordonantele PSD.Sigur ca sunt diferente pe fond, dar electoratul se simte iarasi chemat sa isi puna intre paranteze viata si increderea si sa ia la buchisit texte de ordonanta, nu cumva sa fie tras in piept.Alegerile anticipate au avut ca miza resetarea premiselor in care Romania este guvernata, dar felul in care au fost jucate nu face decat sa infinga si mai adanc radacinile vechii politici.