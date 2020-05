Cum poate fi infranta alianta PSD-ALDE-CCR-AP

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Peisajul politic este mai clar ca niciodata in ultimul deceniu. Tara are un guvern minoritar, de aceeasi culoare cu presedintele. Opozitia detine majoritatea in Camere. Ea se poate folosi, in plus, oricand doreste, de doua institutii cheie - Curtea Constitutionala si Avocatul Poporului. Ambele conduse de fosti politicieni de baza din PSD si ALDE, Dorneanu si Weber.Dupa 15 mai, batalia politica va fi de o cruzime nemaiintalnita la noi. Nu trebuie sa ne insele atitudinea cooperanta a PSD & co. din primele zile dupa instituirea starii de urgenta. Frica i-a coplesit. Pe urma, si-au revenit si au aratat ce pot. Recenta anulare a amenzilor a aratat cum anume pot fi folosite institutiile statului pentru a culege voturi.Iar dupa 15 mai vor fi mai rai decat ne putem imagina. Miza va fi dubla: ridiculizarea PNL si izolarea acestei formatiuni.Doua lucruri sunt, de aceea, absolut necesare imediat dupa iesirea din starea de urgenta.Primul e o primenire a Guvernului pe calea remanierii. Guvernul Orban cuprinde cativa ministri competenti, dar si unii care sunt o povara. Vela e primul dintre acestia si va fi o prada usoara. A jucat un rol important, dar balbaielile lui sunt impardonabile. Mai sunt si altii, iar Orban nu e orb.Al doilea e negocierea unei cooperari cu alte forte politice. Daca PNL alege strategia "singur impotriva tuturor", va pierde lamentabil, iar in toamna ii vom vedea pe Ciolacu si Renate Weber, pe Tariceanu si Dorneanu veseli nevoie mare. Ca sa se lege ceva, e nevoie ca un lider sa ia initiativa.Presedintele Iohannis si-a asumat in ultima vreme autoritatea intr-un chip mult mai vizibil. A dovedit ca poate fi om politic, nu doar un inalt functionar corect. Ar mai fi nevoie sa faca un mic pas. Si anume sa treaca de la denuntarea imposturii PSD-ALDE la constructia unei alternative politice pentru alegerile cruciale din toamna. Are sansa de a deveni astfel om de stat.