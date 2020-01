Hotul striga "hotii": cum vrea PSD sa revina, spunand o poveste despre baietii rai

Ziare.

Doua evenimente au scos, formal, PSD-ul din tagma nefrecventabililor pe plan european: debarasarea de Liviu Dragnea, pe de o parte, care isi ispaseste pedeapsa in inchisoare si noile calibrari din Parlamentul European, unde socialistii europeni nu pot sa arunce la cos voturile colegilor din Romania, mai ales ca, formal, social-democratii isi tot anunta primenirea.Acestea sunt premisele pe care PSD-ul post-Dragnea si Dancila le speculeaza pana la ultimele resorturi, profitand de calculele de oportunism ale partenerilor din familia politica europeana. Asezat pe locul Opozitiei, PSD denunta abuzurile de putere ale regimului politic de la Bucuresti si trimite scrisori de avertizare si ingrijorare la Bruxelles.Strategia aceasta de inversare a predicatelor si de rasturnare a indicatorilor negativi nu este una originala si este redata plastic prin formula "Hotul striga hotii". In acest fel, sunt posibile doua efecte:- fie hotul scapa pur si simplu de eticheta de hot si intra in pielea celui cinstit, ceea ce e aproape imposibil pentru PSD, dupa cei trei ani de Grindeanu/Tudose/Dancila, pastoriti de Dragnea;- fie hotul nu face nimic din ceea ce nu fac si altii si atunci de ce el sa fie mai vinovat si mai ales de ce sa plateasca singur ponoasele? In acest caz, PSD spune, in exact acelasi fel in care a spus PNL anul trecut despre PSD, ca Guvernul liberal nu este esential diferit de Guvernul PSD. Si o spune copiind intocmai gestul Opozitiei din vremea in care social-democratii erau la putere - in fata institutiilor europene.Acesta este sensul scrisorii pe care PSD o adreseaza unor institutii europene si pentru care a primit validare de la socialistii europeni, prin vocea secretarului general adjunct al PES, Marije Laffeber. In epistola gata sa ia drumul Bruxelles-ului, este denuntata intentia Guvernului liberal de a modifica legislatia electorala, prin revenirea la alegeri locale in doua tururi de scrutin, prin procedura angajarii raspunderii.Socialistii europeni, care au boicotat campania PSD pentru europarlamentare si au inghetat relatiile cu partidul pe atunci condus de Liviu Dragnea, s-au lasat insa convinsi sa tina acum, chiar si formal, spatele unui PSD aflat intr-o situatie si mai precara, dar aducand totusi voturi intr-un legislativ european fragmentat.Totusi, conducerea colectiva a PSD, chiar si fara Liviu Dragnea si cu Viorica Dancila iesita in somaj, stie ca nu poate intra peste noapte in rolul personajului bun.Pe de o parte, stricaciunile facute au fost prea mari, iar pe de alta parte, diferenta dintre liderii politici de care partidul dispune acum si Dragnea nu tine de substanta, ci de conjunctura. Asa ca apasa pe varianta B: nici ceilalti nu sunt altfel decat in aparenta.Adica hotul striga "hotii", in vreme ce din buzunare i se mai scurge cate o bucata din prada. E tehnica brevetata de Dan Voiculescu atunci cand a fost pus in fata evidentelor turnatorii la Securitate: si ceilalti au turnat, nu a existat bine, doar rau in diverse grade. Sau, asa cum s-a dat in vileag Victor Ponta in 2009, cu totii furam (voturi), dar sistemul unora functioneaza cateodata mai bine.S-ar putea insa ca pesedistii sa mizeze prea mult pe pragmatismul europenilor, chiar din propria familie politica. Asa cum s-a vazut la alegerile pentru Parlamentul European chiar, socialistii europeni au preferat atunci sa isi securizeze voturile aduse de membrii onorabili - nu inocenti politic - decat sa isi puna legitimitatea la bataie, pentru a-l ajuta pe Liviu Dragnea.