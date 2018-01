Liberalii au intocmit "Cartea Neagra a Guvernarii PSD-ALDE": Singura grija a fost subordonarea Justitiei

Ziare.

Ludovic Orban a declarat ca programul de guvernare PSD-ALDE este "o colectie de minciuni",in care sunt indeplinite doar 33 de masuri din 724, atat cat era trecut in programul de guvernare."Este inadmisibil ca pe fiecare domeniu de activitate (...) sa ai un grad de realizare a masurilor mai mic de 5% la un an de guvernare. In plus, fata de ceea ce au promis, au inclus o multime de lucruri care au avut consecinte negative si care nu au fost prezentate in campanie. De exemplu, transferul contributiilor la angajat, un hocus-pocus fiscal", a sutinut liderul PNL.Presedintele PNL a mai spus ca singura preocupare reala a actualei majoritati guvernamentale a fost "(...),".Seful liberalior a prezentat si principalele critici la adresa guvernarii, acuzand faptul ca in prezent cheltuielile bugetare au depasit cu mult veniturile incasate. "Din pacate, cheltuielile nu au fost destinate masurilor de dezvoltare.", a spus Orban.Liderul PNL a mai reclamat si urmatoarele aspecte: toate echilibrele macroeconomice au fost facute praf, au fost supraimpozitate firmele si persoanele fizice, companiile de stat au fost pur si simplu jefuite, luandu-le 90% din dividende si toti banii pe care ii aveau pentru mentenanta; moneda nationala s-a prabusit.Ludovic Orban a vorbit si despre "involutia in domenii vitale", precum educatia si sanatatea."In educatie am asistat la reintoarcerea la perioada comunista, autonomia institutiilor de invatamant a fost calcata in picioare", mai spune Orban.