PSD da Guvernul in judecata daca desfiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii, creat de Dragnea pentru primari

Liderul interimar al PSD sustine ca Guvernul Orban functioneaza ilegal si ca au fost numiti ilegal zeci de prefecti.Ciolacu a fost intrebat daca va da in judecata Guvernul sau ii va sprijini pe primari pentru acest demers in contextul desfiintarii Fondului de Dezvoltare si Investitii."Categoric. Nu pot sa va dau detalii pentru ca inca nu vad o decizie a Guvernului. Chiar ne facem ca nu vedem ce se intampla la Guvern? Chiar ne facem ca nu vedem cate ilegalitati se fac intr-un timp atat de scurt, de 60 de zile la Guvern?Noi nu avem ordonanta cu reorganizarea Guvernului si ei functioneaza de 60 de zile. Sunt zeci de prefecti numiti ilegal. S-a dat o rectificare acum cateva zile ilegala. Nu se fac decat doua rectificari si sub nicio forma in decurs de 60 de zile. Este o incalcare a legii", a spus Marcel Ciolacu, citat de Mediafax.Fondul de Dezvoltare si Investitii a fost creat la cererea lui Liviu Dragnea, el anuntand atunci ca pune simplu la dispozitia primariilor, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si universitatilor 10 miliarde de euro.Dragnea anunta ca acest instrument e foarte usor de accesat si ca primarul trebuie "sa vina cu doar doua documente la Bucuresti si banii merg la comunitate"."Romanii merita sa aiba aproape de casa scoli, gradinite, crese, spitale, dispensare, clinici medicale. Fiecare localitate poate avea drumuri asfaltate, apa curenta si canalizare, retea de electricitate si gaze naturale. Sunt bani si pentru locuinte sociale pentru tineri sau pentru reabilitarea cladirilor cu risc seismic, camine culturale si lacasuri de cult", spunea Dragnea in luna mai a anului acesta, la anuntul FDI.