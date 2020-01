PSD vrea sa fie dusmanul

Ziare.

com

Partidul Social Democrat, dincolo de infrangerile electorale de la europarlamentare si prezidentiale si de procentele istoric de mici atribuite in sondaje, s-a aflat pe punctul de a se prabusi in irelevanta, in registrul mic, acolo unde ajung partidele de buzunar, cum a devenit si PSD in regimul lui Liviu Dragnea.Pesedistii ramasi in urma fostului sef nu au anvergura politica si nici profil de lideri, iar capacitatea de a crea teme si proiecte pe agenda nu are de unde sa apara. Asta a fost planul de care Dragnea a avut nevoie pentru a transforma partidul si prin el Guvernul pe care l-a manevrat in instrumente de uz personal, care sa il scape, in cele din urma, de inchisoare.Felul in care arata astazi PSD, asadar, cu politicieni de impostura care inca asteapta semnalul de a intra la putere, pentru ca de acolo se descurca, stiu ce au de facut, a fost in intentia lui Dragnea, care si-a croit de la bun inceput drum prin retele subterane si cumetrii politice.Iar vocatia reformatoare care ar putea scoate partidul din minorat e anesteziata organic. Din contra, asa cum se prefigureaza calculele de putere, tocmai matusalemicii baroni se vor ocupa de partid.Si, totusi, PSD nu se scufunda, iar acum cateva zile, presedintele interimar Marcel Ciolacu a primit spatiu generos de difuzare la televiziuni. Ce s-a putut observa lesne e ca PSD accepta rolul de dusman, pentru ca asta il legitimeaza politic si ii valideaza posibilitatea de a contra-oferta electoral.Spune PNL ca nu sunt bani de alocatii majorate? Atunci PSD le majoreaza in Parlament. Vrea Guvernul PNL sa dea o OUG pentru alegeri locale in doua tururi de scrutin? Atunci PSD denunta abuzul si, intr-o logica rasturnata care ii este in fibra, anunta sesizarea institutiilor europene De fapt, PSD incearca sa prinda puteri si sa ramana pe agenda, inscaunandu-se singur pe partea opozitiei la Guvernul PNL.Cu cat discursul USR PLUS si PNL ramane cantonat in acest discurs anti-PSD, cu atat partidul acesta cameleonic, chiar si asa, populat cu Claudiu Manda si Olguta Vasilescu si avand o conducere colectiva interimara coordonata de Marcel Ciolacu, la prima vedere lipsit de orice charisma, dar totusi cu tonul unui dascal de biserica, isi creste ramificatii.Dan Barna a ratat intrarea in turul doi al prezidentialelor si pentru ca a inaintat ca avantaj simplul fapt de a nu fi PSD (Fara PSD in turul doi), cand oferta PSD a fost Viorica Dancila (sic!), dar si pentru ca principalul competitor, Klaus Iohannis, s-a rafuit permanent cu Viorica Dancila, saltand-o astfel intr-un rol legitim de adversar.Dupa darea in vileag a lui Liviu Dragnea si dupa ce electoratul a taxat PSD, lansand astfel spatiu celorlalti sa puna pe agenda o alta viziune asupra statului si societatii, a te valida politic speculand in continuare raul mai mare al PSD-ului tine Romania in loc.Riscul e acela ca electoratul sa ajunga iarasi la concluzia paguboasa ca, in fond, lucrurile in tara arata cam la fel si sa intoarca PSD pentru o tura la putere, de vreme ce oferta politica concreta care sa umple vidul de responsabilitate si sa propuna un contract politic cu termene si mecanisme de coercitie intarzie.