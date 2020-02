Un senator PSD acuza: PNL si Iohannis au declansat si intretinut o criza politica al carui cost e de 10 miliarde de lei

Citu: Disperare, numele tau e PSD!

Ziare.

com

"Am facut conferinta de presa pentru a va prezenta analiza PSD privind costurile economice ale crizei politice declansate si intretinute de PNL si de presedintele Iohannis. Costul total al crizei este de 10 miliarde de lei, bani care vor fi suportati de catre toti romanii. In medie fiecare cetatean al Romaniei, adult, va da din buzunar 650 de lei", a sustinut senatorul Radu Oprea, in cadrul unei conferinte de presa.El a mai spus ca liberalii au cheltuit cu 9 miliarde mai mult decat media cheltuielilor lunare in timpul guvernarii PSD."Va prezint in continuare cateva din cauzele care au condus la acest dezastru economic pe care l-a facut PNL in doar trei luni de zile si este probabil cel mai rapid faliment economic inregistrat vreodata. In primul rand, a fost un dezmat al cheltuielilor. Au cheltuit cu 9 miliarde de lei mai mult decat media cheltuielilor lunare in timpul PSD. Veniturile bugetare au scazut brusc. Imediat dupa venirea PNL la guvernare in primele zece luni, PSD reusise sa creasca veniturile cu 12,4% mai mult decat in anul 2018, iar apoi daca ne uitam pe cifre, veti vedea ca au scazut cu 5% in lunile noiembrie si decembrie, aceste venituri la bugetul de stat", a mai spus Radu Oprea.Senatorul social-democrat a mai sustinut ca in trei luni de guvernare PNL a imprumutat 10 miliarde de euro, de patru ori mai mult decat se imprumuta PSD."In al treilea rand, in cele trei luni de guvernare PNL a imprumutat 10 miliarde de euro. Este de patru ori mai mult decat se imprumuta PSD. Si o fac tocmai aceia care ne acuzau pe noi ca indatoram generatiile viitoare si este un lucru care devine foarte ingrijorator si care se refera la dinamica imprumuturilor, la viteza cu care ne imprumutam, care astazi este mult mai mare decat viteza cresterii economice, adica ne imprumutam mai mult decat putem duce", a mai declarat senatorul PSD.El a precizat ca PNL a dus Romania in deficit execesiv."In al patrulea rand, au dus Romania in deficit excesiv. Am lasat un deficit de 2,8% si putem arata oricand ca ne incadram intr-un deficit de 3% . Ei au dat drumul unor cheltuieli foarte mari si au inchis robinetul colectarii veniturilor. In aceste conditii, resursele bugetare s-au golit imediat si am fost anuntati de catre Comisia Europeana ca incepe procedura de deficit excesiv impotriva Romaniei", a sustinut Radu Oprea.Anterior, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a sustinut ca PSD produce stiri false pe teme economice, acestea vizandu-l direct "Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile tot PSD-ul produce stiri false pe teme economice la adresa mea. Socialistilor, va dau un sfat. Puneti mana pe carte", a scris, sambata, pe Facebook , ministrul Finantelor, Florin Citu El a mentionat ca deprecierea monedei nationale din ultima vreme a avut loc in contextul miscarilor din regiune si a dat asigurari ca dobanzile vor continua sa scada, iar increderea investitorilor va continua sa creasca in guvernarea liberalilor. "Cu cat avem anticipate mai repede cu atat mai repede vom putea reveni la scaderi de preturi si dobanzi aproape de zero", a mai precizat seful de la Finante.