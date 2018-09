Nu doar Dragnea, ci si PSD e dictatorial. Ce nu spune Gabriela Firea

Nu Liviu Dragnea, ci PSD este cel despre care ar putea sa vorbeasca Gabriela Firea, daca vrea sa dea in vileag relele care s-au facut, in ultimii aproape doi ani, acestei tari.

Protestul din 10 august, deturnat de puterea politica de la Bucuresti printr-o brutala inabusire, pe care numai prostia executantilor a lasat-o fara victime directe, a grabit lucrurile pentru Gabriela Firea. A inteles din capul locului, de la primele imagini din Piata Victoriei, ca lupta e corp la corp si ca ori plateste ea, ori se salveaza pe ultima suta de metri, denuntandu-l public pe Liviu Dragnea.Pentru ambitiile prezidentiale ale Gabrielei Firea, momentul acesta de expunere in piata publica a venit prea devreme si de aici lipsa de masura care, cel mai probabil, o va pierde pana la urma. Au trecut deja cinci zile de la declaratia de disidenta, dupa ce Dragnea si ai sai au ales-o pe Carmen Dan in detrimentul primarului general al Capitalei, iar in PSD miscarile de trupe nu sunt atat de consistente. O pozitie buna a Gabrielei Firea in sondajele de opinie - de care aceasta aminteste constant - nu este o garantie suficienta pentru social-democrati, ca isi vor prezerva privilegiile, puterea si, pentru unii, banii si libertatea. Gabriela Firea trebuie sa le dea mai mult.Iar ce face PSD de cateva luni incoace intra in registrul terorii, pastrand, fireste, proportiile.Cum altfel se poate numi imixtiunea in spatiul personal al unui cetatean, prin publicarea unui dignostic medical confidential? Cum altfel se poate numi etichetarea publica a unui cetatean si expunerea suferintei lui cele mai profunde, cu scopul de a-l supune unui oprobiu public fara discernamant? Cum altfel se poate numi atacarea cu gaze lacrimogene a unor parinti cu copii in brate ori agresarea unor cetateni straini, pe care o institutie de forta a statului - Jandarmeria - i-a dat jos din taxi si i-a batut cu sete, desi acestia si-au aratat pasapoartele?Si tot de registrul terorii trebuie sa tina inumanitatea de a duce in mahala una dintre cele mai mari tragedii, Holocaustul, impingand astfel in societate un antisemitism putred, periculos si dezonorant pentru orice fiinta umana.Aici e si capcana: Gabriela Firea nu s-a ridicat in picioare dupa infama Ordonanta 13. Nu a soptit nimic dupa macelarirea Codurilor Penale in Parlament. A tacut malc cand intr-un spital bucurestean o bacterie intraspitaliceasca ucidea un supravietuitor al cancerului.Nu era, inca, despre propria salvare si supravietuire politica. Din 10 august, a fost vorba insa despre ea. Si, in felul aceasta, a venit vorba si despre partid.Liviu Dragnea este un lider dictatorial, spune Gabriela Firea. In aceeasi masura, PSD este un partid dictatorial, cum nu spune Gabriela Firea.Liviu Dragnea a confiscat partidul, spune Gabriela Firea. In acelasi timp, PSD a confiscat Romania, cum nu spune Gabriela Firea.Liviu Dragnea sustine initiative legislative in folosul personal sau al grupului restrans cu care exercita puterea, spune Gabriela Firea. La fel, PSD modifica legislatia si procedurile institutiilor, in folosul partidului si in rasparul tarii - nici asta nu spune Gabriela Firea.Pentru ambitiile politice pe care le are, Gabriela Firea are nevoie de masinaria PSD-ului, aceeasi masinarie care i-a facut atotputernici, la vreme fiecaruia, pe Ion Iliescu, Adrian Nastase si Victor Ponta. Niciunul dintre acestia nu a democratizat partidul si fiecare a fost, pe rand, indepartat de partid, intr-un soi de necrofagie politica din care PSD s-a prezentat mereu "reformat".Politic, ce face Gabriela Firea, luptandu-se in prime-time sau pe teren administrativ cu Liviu Dragnea si ai lui, este legitim.Ambii inteleg la fel puterea si exercitarea ei - uitati-va doar la istoricul sedintelor de la Primaria Generala.Sau ca Gabriela Firea nu a cautionat, pana in momentul in care miza a devenit personala, OUG 13, raportul privind DNA al lui Tudorel Toader, mandatul de la Educatie al unui ministru mediocru, drama pe cale sa se intample taranilor, pentru ca guvernul nu a luat masuri adecvate, la timp si coerente privind pesta porcina.Sau ca Gabriela Firea nu ar fi acceptat - asa cum ea insasi a spus, dar era pentru urechile celor din partid - o Ordonanta a amnistiei si gratierii. Ce nu a acceptat e tocmai contrariul, si anume sa nu fie parte a deciziei de putere.Insasi Gabriela Firea ne-a prezentat mecanismul de functionare al Partidului Social-Democrat: in momentul in care nu a mai crezut in liderul Liviu Dragnea, nu a mers la nunta fiului acestuia. Si toata lumea a inteles ca va fi razboi.