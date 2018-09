A aparut o scrisoare: Firea, Stanescu si Tutuianu vor demisia imediata a lui Dragnea si o cer pe Dancila presedinte interimar

Redam integral documentul obtinut de Ziare.com:

liderul PSD a devenit, prin vulnerabilitatea sa juridica, un obstacol in adoptarea acestor reglementari

Semnatarii vor demisia sefului PSD, despre care spun ca este o veriga slaba in partid, dar se angajeaza sa sustina proiectele partidului, inclusiv o lege a amnistiei si gratierii, dupa consultarea societatii civile.- Desi guverneaza de aproape doi ani, iar rezultatele economice sunt bune, PSD e pe un trend descendent in optiunile electoratului;- Liviu Dragnea este, pe masuratorile sociologice, sub cota de incredere a partidului;- Liviu Dragnea si-a subordonat partidul, a confiscat temele mari, iar perceptia publica este ca orice propun PSD si Guvernul este in slujba sefului de partid.Cei trei semnatari, care sustin ca sunt reprezentanti ai Comitetului de Initiativa, fac un apel la sustinere in partid."Facem apel la toti membrii Comitetului Executiv National, parlamentari, presedinti de Consilii Judetene, primari, consilieri judeteni si locali, membrii si simpatizanti ai partidului, sa sprijine demersul nostru. Este important sa ramanem uniti si solidari, sa continuam guvernarea, dar sa avem si viitor".- Amnistie si gratiere, dupa consultari cu societatea civila;- Mentinerea coalitiei PSD-ALD;- Adoptarea unei legi a lobby-ului;- Sustinerea referendumului national privind revizuirea Constitutiei;- Sustinerea Guvernului in procesul de rectificare bugetara.Nu stim daca acest document este cel despre care cativa social-democrati au vorbit de saptamana trecuta ca fiind semnat de peste 20 de membri ai partidului. Luni chiar, presedintele PSD Sector 1, Dan Tudorache, a afirmat ca a vazut o scrisoare semnata de 20 de PSD-isti