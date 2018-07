Comunicatul caragialesc al primarului PSD care s-a razgandit cu demisia de onoare, data dupa ce a fost condamnat

Sursa: Facebook/Jean Jipa

Trebuie sa dea inapoi banii primariei

Cum a anuntat demisia

"Comunicatul pentru cetateni", postat pe Facebook, in care primarul spune ca lacrimile, tristetea cetatenilor purtata in tacere si dorinta lor l-au convins sa nu demisioneze."Lacrimile, tristetea voastra purtata in tacere si dorinta de a ramane in continuare alaturi de nevoile tuturor, cuvintele pe care mi le-ati adresat atat personal la domiciliu, cat si pe strada, mesajele transmise din om in om si prin celelalte cai de comunicare, au creat un climat de natura sufleteasca si psihologica, favorabil revenirii asupra demisiei de onoare din functia de Primar al Comunei Ogrezeni, inregistrata la Institutia Prefectului-Judetu; Giurgiu, din data de 6 iulie 2018 si respectiv la Consiliul Local Ogrezeni in data de 9 iulie 2018, in asa fel incat astazi, data de 11 iulie 2018, INTELEG, chiar si in conditiile rezultate din sentinta penala 191 din 29 iunie 2018, SA NU ABANDONEZ lupta SI SA VA SLUJESC in continuare cu devotament si credinta mea, pe care le-ati meritat si le meritati din plin", este comunicatul dat de Jean Jipa.Edilul a arata ca in luarea acestei decizii au avut o contributie majora colegii de la primarie, consilierii locali, senatorul Nicolae Badalau (liderul PSD Giurgiu) si Marian Mina, presedintele PSD al CJ Giurgiu.Jean Jipa isi daduse demisia de onoare dupa ce pe 29 iunie, Judecatoria Bolintin Vale l-a condamnat la 3 ani cu suspendare pentru delapidare, fals intelectual si abuz in serviciu. Prin sentinta, primarul trebuie sa presteze si 70 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Ogrezeni. Decizia poate fi contestata cu apel. Potrivit minutei sentintei , Jipa si alte doua persoane condamnate in aceste caz trebuie sa plateasca partii civile Primaria Ogrezeni urmatoarele sume:- 44.490 lei suma retrasa din Trezorerie prin falsificarea filelor CEC si neevidentiata in registrul de casa;- 43.098 lei suma platita in lipsa documentelor justificative sau in baza unor documente justificative nelegal intocmite in perioada 01.01.2011-04.04.2014;10.312 lei reprezentand valoarea platilor efectuate in baza unor documente justificative nelegal intocmite in perioada 1 ianuarie 2011- 4 aprilie 2014.Atunci cand Jean Jipa si-a depus demisia, primarul arata ca este "un gest de onoare fata de toti locuitorii comunei Ogrezeni care mi-au asigurat sustinerea de-a lungul anilor, iar la ultimele alegeri din 2016 proportia a fost de peste 75%.""Consider in continuare ca sunt nevinovat, dar apreciez ca indiferent care ar fi fost motivele care au stat la baza formarii convingerii instantei de judecata, hotararea beneficiaza de puterea lucrului judecat ceea ce pentru mine inseamna foarte mult considerand astfel ca nu mai am legitimitatea exercitarii demnitatii publice de primar al comunei Ogrezeni si ca ramanerea mea in functie ar aduce prejudicii grave atat comunitatii in ansamblul ei cat si locuitorilor acesteia", declara Jean Jipa.I.S.