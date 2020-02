Horia Constantinescu a demisionat din PSD - Ce planuri are fostul presedinte al ANPC

Ziare.

"Subsemnatul, Horia Constantinescu, membru al organizatiei Costinesti, prin prezenta va rog sa luati act de demisia mea din aceasta calitate, intelegand sa parasesc randurile Partidului Social Democrat", scrie in demisia lui Constantinescu, inregistrata la organizatia judeteana Constanta a PSD.Constantinescu a transmis ca a aflat din presa "de eventuala lui demitere", in cazul in care nu este "cuminte", drept urmare depunandu-si demisia din partid "Consider ca promovarea adevaratelor valori a ramas o prioritate pentru PSD Constanta, iar o 'virgula' (exprimarea staff-ului municipal) ca mine, nu are ce le cauta alaturi!", a spus acesta.Fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Horia Constantinescu a anuntat, pe 19 februarie, ca va candida la functia de primar al Constantei, mentionand atunci ca "inca este membru PSD", dar ca nu s-a decis ce formatiune politica va reprezenta.El a declarat ca i-a anuntat pe cei din PSD Constanta despre intentia pe care o are, adaugand ca nu crede ca trebuie sa ceara voie pentru a candida la primarie."Da, am purtat discutia si am anuntat ca voi candida, indiferent de decizia organizatiei. Nu cred ca trebuia sa cer voie. Suntem maturi, unii chiar barbati, iar purtarea unui dialog ajuta la o comunicare mai buna. Chiar daca parasesti o incapere, nu trebuie sa trantesti usa. Cel mai bun sa castige! Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a spus Constantinescu.Referitor la formatiunea politica in numele careia va candida la Primaria Constanta, el a afirmat ca a discutat cu reprezentantii mai multor partide, dar deocamdata nu a luat o decizie in acest sens.Potrivit acestuia, pentru a nu fi acuzat ca se "foloseste" de institutia unde lucreaza si de banul public in acest demers, a solicitat ANPC sa fie suspendat din functia de comisar-sef adjunct al Comisariatului Constanta, odata cu inceperea campaniei electorale.