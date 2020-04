In plina pandemie, Primaria Sector 4 ii da jumatate de milion de euro lui Bogdan Chirieac pentru "organizarea de evenimente"

Ciudateniile

Obiectul contractului: "servicii de organizare evenimente pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti."Contractul a fost atribuit fara licitatie electronica, iar criteriul de atribuire a fost "pretul cel mai scazut", potrivit datelor din Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP). Acordul cadru care a fost atribuit pe 1 aprilie firmelor are un termen de executare de 24 de luni.DCNews Media Group primeste 2.495.134,9 de lei, in timp ce alta societate, Agrafics Communication, primeste 2.642.984,39 de lei, ambele sume sunt fara TVA.In SEAP se mai arata ca acordul cadru ar fi trebuit incheiat cu trei operatori, dar in final contractul a fost semnat cu doua firme."Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu documentatia de atribuire, acodul cadru se incheie cu 3 (trei) operatori economici, iar in urma evaluarii ofertelor au fost declarate admisibile ofertele operatorilor economici DCNews Media Group SRL si Agrafics Communication SRL, comisia de evaluare a hotarat incheierea acordului cadru cu DCNews Media Group SRL si Agrafics Communication SRL, DCNews Media Group SRL - 2.495.134,90 lei fara TVA, Agrafics Communication SRL - 2.642.984,39 lei fara TVA," se noteaza pe platforma publica.Primaria Sectorului 4 anunta ca obiectivul general al acestei achizitii consta in asigurarea conditiilor pentruale Sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4,pentru promovarea evenimentelor si proiectelor derulate precum si in scopul realizarii schimbului de experienta cu alte autoritati publice.Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent, fiind luat in considerare un eveniment cu un numar de 150 de persoane, este de 123.360 de lei fara TVA.Cantitatile estimate pentru servicii sunt urmatoarele: intre 3 si 35 de evenimente, iar numarul de persoane maxim estimat per eveniment este de 150 persoane.DCNews Media Group a fost infiintata anul trecut si are ca domeniu principal de activitate servicii de publicitate.Primaria Sectorului 4 si primarul Daniel Baluta au de mai multa vreme parte de publicitate pozitiva pe site-ul publicatiei fondate de Bogdan Chirieac.a scris in octombrie 2019 ca firma fondata de Bogdan Chirieac a semnat cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) un contract de promovare pentru 63.000 de lei.CNAIR s-a angajat, inca din decembrie 2018, sa plateasca firmelor din DC Media Group - fondate de Bogdan Chireac - suma de 43.000 de lei, in schimbul intocmirii unei strategii de comunicare si a difuzarii unor materiale de promovare.