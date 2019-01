Liderii PSD au fost huiduiti la manifestarile din Iasi de Unirea Principatelor (Video)

Ziare.

La eveniment au participat vicepremierul Viorel Stefan, dar si mai multi lideri politici, printre care Ludovic Orban (PNL), Eugen Tomac (PMP) si Victor Ponta (Pro Romania), acestia din urma preferand sa stea in piata, fara sa urce la tribuna.In momentul in care delegatia PSD Iasi, compusa din cateva zeci de membri ai partidului, a ajuns in Piata Unirii, oamenii au inceput sa huiduie.Fluieraturi si vociferari s-au auzit si in timpul discursurilor rostite de vicepremierul Viorel Stefan si de catre liderul PSD Iasi, Maricel Popa, acesta din urma fiind si presedintele Consiliului Judetean Iasi.Vicepremierul Viorel Stefan a afirmat, in discursul rostit in fata participantilor la eveniment, ca "poporul roman a avut intotdeauna puterea si intelepciunea sa aleaga calea dreapta"."Am incredere absoluta in destinul nostru national si european, dar si in Romania", a spus Viorel Stefan.La randul sau, primarul din Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca Romania are o capitala administrativa la Bucuresti si o capitala istorica la Iasi, el adaugand ca "depinde de noi, iesenii, ca de acest titlu sa se mandreasca generatiile care vor urma".Manifestarile desfasurate in Piata Unirii din Iasi au inclus o slujba religioasa, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza si o parada militara. Cei prezenti s-au prins la final in Hora Unirii.Pe tot parcursul evenimentului, la Iasi a nins puternic, iar in cursul diminetii, muncitori din subordinea Primariei au indepartat zapada in cateva randuri din centrul orasului.Circulatia tramvaielor a fost oprita in Piata Unirii timp de cateva ore.Dupa incheierea festivitatilor oficiale, Primaria a oferit celor prezenti suc, vin fiert si placinte moldovenesti.