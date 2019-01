Primarul Baluta obliga scolile sa incheie contracte doar cu anumite firme si cu aprobarea lui. Miza: 21 de milioane de euro

"Este peste prevederile legale"

Contracte de 21 de milioane de euro

Contractul standard este reglementat printr-un ordin al Ministerului Educatiei, insa Baluta ar fi adaugat clauze care ii pun pe directori la cheremul sau. Miza este reprezentata de contracte de peste 21 de milioane de euro, potrivit unei anchete Recorder.ro. Cei mai multi directori s-au conformat, iar cei care au refuzat sa semneze au fost chemati la inspectorat, unde li s-a transmis ca ar face bine sa accepte conditiile impuse de primar. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti este condus de Ioana Neacsu, colega de partid a lui Daniel Baluta (PSD).Singura care a refuzat sa semneze este Silvia Musatoiu, director la Colegiul National Gheorghe Sincai, unul dintre cele mai importante licee din Capitala.Dupa ce primaria i-a transmis in repetate randuri sa semneze contractul, la mijlocul acestei luni, Silvia Musatoiu a fost convocata si la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.Prin acele clauze, primaria indica niste operatori economici pentru lucrari sau achizitii, iar scoala trebuie sa incheie contractul numai cu acei operatori economici.", spune Silvia Musatoiu,.Contractele impuse de primarul Baluta au fost semnate de directorii din Sectorul 4 inca din ianuarie 2017.In vara aceluiasi an, primaria a incheiat trei acorduri cadru in valoare totala de peste 100 de milioane de lei (21 de milioane de euro), prin care a stabilit firmele de la care scolile din sector vor face toate achizitiile.In caietele de sarcini, se mentioneaza ca primaria este imputernicita de toate unitatile scolare subordonate sa semneze acordurile cadru in numele lor, fiind prezentata si o lista cu toate scolile din sector.Lista cu firmele care au luat aceste contracte pe site-ulDaniel Baluta nu a raspuns nici la apelurile, nici la mesajele Recorder.ro. Ioana Neacsu, inspectorul general al Capitalei, a refuzat sa comenteze, motivand ca jurnalistii au sunat-o in afara orelor sale de program si ca e "nemancata de azi dimineata".