Primarul Iasiului: Revolutia se va incheia doar cand in Parlament nu va mai fi niciun comunist

Mihai Chirica a spus, in cadrul unui eveniment organizat la Iasi pentru comemorarea victimelor Revolutiei, ca "pana cand in Parlamentul Romaniei nu va mai fi nici un fost comunist care avea functii politice, pana atunci Revolutia nu se va fi incheiat"."Deci Revolutia nu s-a incheiat, doar a inceput in 1989. Astazi putem vorbi despre Romania furata, Romania inselata, Romania dezbinata, Romania lasata prada in mana tuturor celor care nu ne vor binele. Si cine sunt raspunzatori? Cei care au furat Revolutia Romana. Iliescu este inculpat cu aceeasi fapta penala ca si Ceausescu. Si nu este o intamplare", a afirmat primarul Iasiului.El a sustinut ca de pe urma Revolutiei s-au imbogatit in special cei care s-au aflat in preajma lui Ion Iliescu, si inainte de 1989, dar si dupa."Cati dintre revolutionari sunt imbogatitii Romaniei? Cred ca nici unul. Toti au ramas in continuare jertfiti pe altarul acelor momente. Cine s-a imbogatit de pe urma Revolutiei? Cine s-a privatizat? As vrea sa stiu si eu de ce un singur om (Maricel Popa, actualul lider PSD Iasi - n.r.) a reusit sa cumpere patru mari intreprinderi din Iasi, intre care Tehnoton, Moldoforest si Vitalef. De ce aceste lucruri au ajuns in mana unor oameni care au stat la dreapta lui Iliescu in anii '70? De ce in mana acestor oameni au ajuns averile statului?", a afirmat primarul Iasiului, Mihai Chirica.Edilul iesean a mai spus ca nu s-a facut nimic pentru cei care au murit la Revolutie, iar "dupa 1989 s-a furat in continuare, s-a dezbinat si s-a trantit cu tara de pamant".In replica, liberalii ieseni sustin ca discursul primarului Mihai Chirica este "demagogic si ipocrit", intrucat edilul refuza propunerea PNL privind retragerea titlului de cetatean de onoare al Iasiului acordat lui Iliescu.Liderul filialei iesene a PNL deputatul Marius Bodea a declarat ca edilul Mihai Chirica s-a dezlantuit sambata impotriva celor care au confiscat revolutia din 1989, el calificand discursul primarului ca "demagogic si ipocrit"."Este un discurs demagogic si ipocrit pentru ca primarul Iasiului este produsul politic al PSD, legatarul testamentar al Partidului Comunist Roman. Totodata, primarul Iasului a refuzat propunerea venita din partea consilierului PNL Razvan Timofciuc in iunie 2017 de a retrage titlul de cetatean de onoare al Iasiului acordat lui Ion Iliescu in anul 2000. Astazi, in timp ce domnul Chirica vorbeste despre Ion Iliescu ca fiind "inculpat cu aceeasi fapta penala ca si Ceausescu", proiectul de hotarare initiat de colegii mei din consiliul local pentru retragerea titlului de cetatean de onoare acordat lui Ion Iliescu este pastrat in sertar de catre domnul Mihai Chirica. Este o noua dovada de ipocrizie a primarului", a spus liberalul Marius Bodea.Totodata, liderul PNL Iasi considera ca discursurile virulente ale primarului Chirica din ultima vreme au scopul de a ascunde lipsa sa de performanta administrativa.