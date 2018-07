Primarul Slatinei a declarat 200.000 de euro ca dar de nunta: Am avut 400 de invitati, masa a mers foarte bine

Mama, secretar de stat

Foto: Facebook/Diaconu Gabriel-Marian

Declaratia de avere

Foto: Declaratia de avere

Chef de chef

Ziare.

com

"Au fost 400 de invitati la nunta. Ce sa va spun? Socrul meu mi-a dat 500 de milioane de lei (vechi- n.red.) . Masa a mers foarte bine. Tinand cont ca sunt primar, oamenii...bine, a fost si frumos. A fost o nunta OK, a mers chiar foarte bine", a explicat, pentru, Emil Mot.Invitatii la eveniment au fost prieteni, amici de familie si prieteni de familie ai socrilor, a mai precizat primarul orasului Slatina.Emil Mot este fiul Marianei Sofia Mot, judecatoare la Curtea de Apel Craiova, in prezent secretar de stat in Ministerul Justitiei. Judecatoarea a fost numita in minister pe timpul mandatului fostului ministru Florin Iordache, care este deputat de Olt. Liderul de necontestat al PSD Olt este actualul vicepremier, senatorul Paul Stanescu, fost presedinte al CJ Olt (2008 - 2016).Mot a fost ales primar al orasului Slatina in 2016, cu 44% din voturile exprimate. El a castigat Primaria Slatina dupa ce predecesorii sai, Darius Valcov si Minel Prina, au fost implicati in dosare penale.Primarul orasului Slatina este avocat de profesie si a ocupat anterior demnitatea de deputat in Parlamentul Romaniei (2012-2016), a fost secretar de stat in Ministerul Mediului (2012), director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (2009-2012) si comisar-sef al Garzii de Mediu Olt (2009).Potrivit declaratiei de avere din iunie 2018 , Mot si-a trecut venitul incasat din nunta si de la botezul celui de-al doilea sau fiu: 137.000 de euro si 345.000 de lei, aproximativ 75.000 de euro. Salariul de primar incasat in 2017: 60.691 de lei. Sotia sa, Ana Maria, a incasat 40.082 de lei de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).Nunta primarului a avut loc in noiembrie 2017, iar presa locala a scris ca au participat sute de invitati care au sarbatorit atat nunta lui Emil cu Ana Maria, cat si botezul micutului Alexandru. Nasii cuplului au fost Marius si Dana Oprescu, primul fiind presedintele Consiliului Judetean Olt.Petrecerea s-a desfasurat la domeniul Gradistea Hill. Emil Mot si Ana Maria erau casatoriti de 6 ani si au doi copii: Constantin David, 7 ani, si Alexandru Constantin, 2 ani. "Nu eram casatorit si religios, si am hotarat ca trebuie facut si acest pas", a explicat Emil Mot, pentru Olt Alert.