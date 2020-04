Primarul Slatinei s-a fotografiat cand distribuia populatiei manusi sterile si masti. El, in schimb, nu era protejat

Sursa: Facebook/ Emil Mot

Primar din 2016

"Am dat startul actiunii de distribuire a seturilor de 5 perechi de manusi sterile si 5 masti pentru fiecare unitate locativa.Distribuirea va continua prin intermediul echipelor de la serviciile si directiile din subordinea Primariei Municipiului Slatina, saptamanal pe intreaga perioada a starii de urgenta," scrie Emil Mot.Edilul promite ca mastile si manusilor vor ajunge in toate casele slatinenilor: "Emil Mot este fiul Marianei Sofia Mot, judecatoare la Curtea de Apel Craiova, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei.Mot a fost ales primar al orasului Slatina in 2016, cu 44% din voturile exprimate. El a castigat Primaria Slatina dupa ce predecesorii sai, Darius Valcov si Minel Prina, au fost implicati in dosare penale.Primarul orasului Slatina este avocat de profesie si a ocupat anterior demnitatea dedeputat in Parlamentul Romaniei (2012-2016), a fost secretar de stat in Ministerul Mediului (2012), director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (2009-2012) si comisar-sef al Garzii de Mediu Olt (2009).