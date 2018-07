Test reusit: proprietarul Audi-ului cu numar anti-PSD a parcat in fata primariei din Craiova si a platit taxa prin sms (Video)

Ziare.

com

"Cea mai cautata masina din Romania este aici in Craiova. Tocmai ce am fost somat de Politia Locala sa ocup doar un loc. Carmen Dan a pus un intreg arsenal sa opreasca aceasta masina, iar acum este in Craiova", isi incepe aventura barbatul.Acesta a dat sms cu numarul masinii pentru a platit parcarea, pentru a vedea daca sistemul Primariei Craiova functioneaza. Sistemul i-a transmis automat ca poate parca timp de o ora, in fata institutiei locale. "O sa pastram sms-ul acesta. Sistemul functioneaza in orasul Olgutei!", a fost concluzia barbatului.Citeste si