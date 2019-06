Tudor Pendiuc, fost primar al orasului Pitesti, a fost condamnat definitiv, pentru ca a asfaltat ilegal drumul catre casa secretarei sale

Drumul din padure

Interceptati de DNA

"Lasa-i dracu', nu te mai enerva"

Edil timp de 6 mandate

Instanta i-a stabilit fostului primar un termen de incercare de 3 ani in care trebuie sa respecte mai multe masuri, dar si sa presteze 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la Directia de Sanatate Publica Arges sau Inspectoratul Scolar Judetean Arges.In acelasi dosar, Florentin-Mircea Braniste, director al Administratiei Domeniului Public Pitesti, a fost condamanat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.In acest dosar, fostul edil Tudor Pendiuc a fost judecat pentru ca l-ar fi instigat pe seful ADP sa asfalteze un drum.Mai exact, vorbim despre prelungirea unui drum pana la locuinta Elenei Carmen Lis, sefa Serviciului Promovare din cadrul Primariei Pitesti si buna prietena cu primarul orasului, Tudor Pendiuc.O echipa de muncitori de la Sectia de reparatii strazi si mecanizare lucrari din cadrul Administratiei Domeniului Public (ADP) Pitesti a trudit timp de doua zile, 17 septembrie - 18 septembrie 2014, la asfaltarea unei parti dintr-o padure.Potrivit DNA, era vorba de o asflaltare ilegala care a fost trecuta ca fiind executata pentru o strada din apropiere. Prejudiciul produs primariei pentru aceasta asfaltare se ridica la 27.747 de lei. Acesta a fost insa achitat deja de seful ADP in timpul anchetei.Ce nu stiau cei implicati in aceasta operatiune secreta era ca procurorii DNA ii monitorizau. Concret, anchetatorii au avut mandat de interceptare intr-o alta ancheta deschisa impotriva lui Pendiuc.Mai exact, interceptarile sunt din luna septembrie 2014, iar in noiembrie 2014, procurorii DNA l-au retinut pe Pendiuc pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul "Publitrans".Astfel, din stenogramele discutiilor lui Pendiuc se vede cum acesta punea presiune pe Braniste sa "construiasca lucrarea", potrivit interceptarilor publicate in Adevarul. Cand s-a dat drumul la asfaltarea drumului, primarul i-a cerut sefului ADP sa trimita special la fata locului un om care sa verifice stadiul de intarire a asfaltului turnat: ""."Au terminat, inteleg a... pana pe la ora cinci, au terminat... Macar vreo doua ore. Pa la sapte, asa...", era prompt Braniste.Pendiuc discuta si cu prietena si subordonata sa, Elena Carmen Lis, beneficiara acestui drum. Tanara era suparata, "sunt nervoasa de nici nu va puteti imagina", pentru ca unul dintre vecini era nemultumit de calitatea lucrarii: "", i-ar fi reprosat femeii un vecin care stia pentru cine a fost asfaltat drumul.Aceasta nu s-a putut abtine si i-a aruncat carcotasului: "Si io':. Na! Prostii! Prostii baltii! (...)", i se plangea Carmen Lis primarului Pendiuc."Eu i-am spus doar:", povestea furioasa femeia."Iubarita, lasa-i dracu' nu te mai enerva, fir-ar ai dracu' de prosti, ca nu merita sa te enervezi. Asta e... un pacate amarate ca daca... statea dracu', avea cizme pe acolo, n-avea pantofi. Da-i dracu'. Iubire, nu te s... Da-i dracu'... Ce-or zice, or zice. Bine ca e facut acolo, bine ca s-a rezolvat. Acuma... mai vedem si cu partea ailalta si gata... cu intrarea cu... () ", era impaciuitor Pendiuc.Politicianul a fost primar al orasului Pitesti timp de 6 mandate, din 1992 pana in 2016.In iunie 2016, Pendiuc a candidat ca independent si a pierdut alegerile pentru Primaria Pitesti la o diferenta de 327 de voturi fata de Cornel Ionica (PSD).Nu s-a obisnuit cu ideea, iar in decembrie 2016 a candidat pentru un loc in Camera Deputatilor pe listele ALDE, dar fara succes.