Un primar a retras o echipa de fotbal din campionat pentru ca un jucator a injurat PSD - surse

Ziare.

com

Conform Liber in Teleorman , totul s-a intamplat in duminica alegerilor, cand un jucator care simpatiza cu PNL a injurat PSD in timpul unui meci din liga a cincea.Imediat dupa acest incident, primarul Manole Florea s-a prezentat la sediul Asociatiei Judetene de Fotbal (AJF) din Teleorman, unde a facut o cerere pentru retragerea echipei din campionat.Conform presedintelui AJF Teleorman, Stan Prodan, primarul le-ar fi spus ca retrage echipa din campionat pentru ca un fotbalist a injurat PSD, dar si pe el."Am ramas uimiti de ce a spus primarul. A convocat sedinta de Consiliu Local si au hotarat sa retraga echipa din campionatul judetean Liga 5. Fotbalul de la nivel mic a ajuns batjocura unora care aprioric detin putetea.La fel s-a intamplat si la Purani de Videle, unde pentru ca jucatorii au votat cu PNL, primarul a hotarat desfiintatea echipei, care, culmea, promovase in Liga 4 in premiera pentru mica localitate. La Purani s-a intamplat dupa alegerile europarlamentare...", a declarat Stan Prodan, presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal Teleorman pentru Liber in Teleorman.In cererea de retragere a echipei AS Flamura Albastra Segarcea Vale, primaria a invocat probleme financiare. Manole Florea nu a oferit nicio reactie pe acest subiect.C.S.