Viceprimar PSD, acuzat ca a agresat un comisar de la Protectia Consumatorilor, apoi i-a trimis flori

Maria Obreja, comisar in cadrul CJPC Constanta, a povestit, vineri, pe pagina sa de Facebook , ce a patit in timpul unei actiuni de control si cum a fost agresata de viceprimarul Dumitru Babu."In cursul unei actiuni de control, la care ma aflam impreuna cu alti trei colegi, aveam sa cunosc latura nevazuta a caracterului pe care il are Dumitru Babu, aflat in 2016 pe lista votata de mine. Navalind in locul unde ma aflam cu colegii mei, acesta a vrut sa imi smulga telefonul din mana si bruscandu-ma sa ma dea afara din sediul societatii in care ma aflam.A fost necesara atat interventia colegilor mei, cat si a fratelui acestuia, carora trebuie sa le multumesc, pentru ca nu stiu unde ar fi putut ajunge lucrurile. Ma intreb, daca pe femeile din viata dansului le trateaza la fel? Ma intreb, daca pe sotia sau mama dansului le-ar fi bruscat cineva, ce reactie ar fi avut? Ma intreb, daca asta este atitudinea pe care o are si fata de doamnele aflate in subordinea dansului?", a spus Maria Obreja.Ea a mai afirmat casi ca a primit un buchet de flori din partea lui Dumitru Babu, pe care l-a refuzat."Am depus astazi (vineri - n.r.) plangere la politie, relatand incidentul, nu inainte de a-i oferi domului viceprimar Dumitru Babu, sansa de a isi cere scuze personal, pentru intreg incidentul. Acesta mi-a trimis un buchet de flori, pe care i l-am lasat personal la primarie, sperand ca-l va oferi unei doamne din familia lui, si povestindu-i ce 'nazbatie' a facut, sa afle parerea acesteia", a mai transmis comisarul din cadrul CJPC Constanta.Reprezentantii Politiei Judetene Constanta au anuntat, vineri dupa-amiaza, ca in acest caz"In cursul zilei de astazi, la sediul Sectiei 5 Politie s-a prezentat o femeie, de 27 de ani, care a sesizat faptul ca, la data de 7 mai in timp ce se afla in control, in calitate de angajat al CJPC Constanta, la o societate comerciala din municipiul Constanta, ar fi fost agresata fizic de un barbat care se afla in incinta societatii respective. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj", au transmis reprezentantii IPJ Constanta.Dumitru Babu este viceprimar din partea PSD in cadrul Primariei municipiului Constanta din anul 2016.