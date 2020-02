Explicatiile senatorului care a plecat din PSD ca s-o dea jos pe Dancila, iar acum intoarce spatele PNL si a votat sa pice Orban

Ziare.

com

Senatorul Emanoil Savin a semnat, dar nu a votat motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, iar apoi a votat investirea Guvernului Orban si caderea aceluiasi guvern prin motiune de cenzura. El a parasit acum grupul parlamentar al PNL, la care se afiliase, si ia in calcul o candidatura la Primaria Ploiesti.Emanoil Savin, ales senator in anul 2016 din partea PSD, care a plecat din partid inaintea motiunii de cenzura prin care a cazut guvernul condus de Viorica Dancila, s-a despartit de grupul parlamentar al PNL si este unul dintre parlamentarii care au votat motiunea de cenzura in urma caruia guvernul condus de Ludovic Orban a pierdut increderea Parlamentului.Emanoil Savin a declarat, joi, ca a decis sa paraseasca grupul PNL din cauza ca, la nivelul partidului, ar fi fost condus, pe zona Valea Prahovei, de fostul deputat Mircea Rosca, condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru coruptie, al carui dosar este rejudecat dupa ce s-a constatat ca nu a fost judecat de un complet specializat din cadrul ICCJ."Nici nu am anuntat intrarea in PNL, au anuntat-o ei, in plen, dar eu trebuia luni sa declar ca sunt afiliat la PNL si ca fac parte din grupul PNL si nu am apucat sa declar, pentru ca au fost foarte multe lucruri care s-au intamplat si domnul Iulian Dumitrescu (presedintele PNL Prahova - n.red.) mi-a facut o surpriza - sa-mi puna un condamnat sa ma conduca pe Valea Prahovei, pe Mircea, si ei au spussi ei l-au avansat.De cand s-a anuntat ca trec eu la PNL si ma ocup de Valea Prahovei, ei l-au facut vicepresedinte. Au facut o adunare aici cu 25 de membri si au anuntat un candidat, un baiat necajit dintr-un cartier din oras. Si s-au autointitulat ei acolo ca ala e candidatul. Cum puteam eu sa ies cu un asemenea om sa-l pun candidat la primaria Orasului Busteni? E o intreaga tararaie", a declarat Emanoil Savin.Acesta a precizat ca nu a cerut functii pentru a intra in PNL, dupa ce a plecat din PSD in urma cu patru luni, dar a solicitat sa se ocupe de zona Valea Prahovei, in conditiile in care a fost timp de mai multe mandate primar al orasului Busteni."Eu am cerut sa raspund de colegiul 1 Valea Prahovei. (...) si ei au incercat sa ma scoata de aici si atunci cand am vazut ca ma conduce asemenea inculpat mi-am vazut de treaba mea si am terminat cu ei" a spus Emanoil Savin.Acesta a precizat ca apucase sa semneze, la sfarsitul anului trecut, afilierea la grupul parlamentar PNL."Eu am semnat afilierea la grupul parlamentar, pentru ca, cu afilierea, ei s-au inscris la subventia la bugetul partidelor politice, cu un parlamentar primeste 400 de mii pe an conform legii. Si ei au zis. (...) Eu nu am anuntat niciodata la plenul Parlamentului. (...) Si dupa aia oamenii si-au vazut de caruta lor si si-au batut joc de mine", acuza Savin.In ceea ce priveste viitorul sau politic, senatorul care a trecut prin mai multe formatiuni politice spune ca ia in calcul o candidatura la Primaria Ploiesti din partea unui partid "mai mic"."Eu mi-am dorit la ei inca un mandat de parlamentar, dar pentru ca mi-au facut surpriza asta, o sa le fac si eu o surpriza si o sa candidez de la un partid mai mic, probabil de la Pro Romania, si o sa candidez la Primaria Ploiesti, ca sa vad ce valoare au ei, PNL-ul, pentru ca valoarea lor eu o cunosc.In 2016 aveam 13 consilieri PNL si doi PSD (la Consiliul Local Busteni - n.red.). Dupa ce am plecat eu la PSD, au ramas cu un consilier PNL", a explicat Emanoil Savin.