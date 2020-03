"Familiile medicilor care mor din cauza coronavirusului vor primi pensie si nu mai platesc impozit". Proiect PSD plin de neadevaruri si exagerari

Asistenta medicala gratuita si fara impozite

Neadevaruri, exagerari si patetisme in expunerea de motive

El vorbeste despre cadre medicale care deja ar fi murit si vor mai muri si de sute de mii de pacienti. Precizam ca niciun cadru medical nu a decedat pana acum in Romania si avem sub 2.000 de imbolnaviri. In plus, cadrele medicale cer la unison echipamente de protectie acum, nu legi care se vor aplica doar in cazul in care mor."Se numestesi se refera la recunoasterea, si din punct de vedere financiar, a meritelor familiilor lasate in urma de eroii in alb care vor fi", precizeaza pe Facebook , Florin Ortan.Documentul a fost depus luni dimineata la Senat, iar potrivit parlamentarului "daca totul merge bine in trei saptamani este la promulgat". Florin Ortan solicita discutarea acestei initiative in procedura legislativa de urgenta.Prin personal medical se intelege medici, asistente, infirmieri, ingrijitoare sau personal auxiliar care participa la actiuni medicale impotriva COVID -19. De prevederi ar urma sa beneficieze urmasii cadrelor medicale, copiii pana la varsta de 18 ani, sau pana la 26 de ani daca urmeaza cursurile unei institutii de studii superioare, precum si sotia/sotul supravietuitoare/supravietuitor, daca aceasta/acesta nu s-a recasatorit.Proiectul legislativ prevede ca urmasii cadrelor medicale "".In cazul in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas.Potrivit proiectului, la decesul unui cadru medical, Ministerul Sanatatii acorda familiei aestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces , dupa caz, un ajutor suplimentar in cuantum de doua salarii medii pe economie.", este o alta propunere.De asemenea, urmasii cadrelor medicale vor beneficia de scutire la plata impozituluui pe terenurile aflate in proprietatea sau coproprietate si a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietate sau coproprietate.Senatorul PSD isi motiveaza demersul pe 3 pagini.", se intreaba retoric Ortan.Facem precizarea ca pana in prezent, in Romania nu a decedat niciun cadru medical.Senatorul explica ca este imperios necesar sa se legifereze rapid ca urmasi personalului medical "decedat ca urmare a participarii la actiuni medicale impotriva COVID - 19 sa beneficieze de o serie de recunoasteri a meritelor si sacrificiilor membrului de familie, cadru medical, care-l reprezinta"."Credem, de asemenea, asa cum situatia de fata ne-o arata, ca a venit momentul sa reconsideram sintagmasi sa acordam locul cuvenit in randul acestor salvatori si eroi si cadrelor medicale.", arata senatorul in expunerea de motive.