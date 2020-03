Senatul a aprobat intr-o sedinta online propunerea PSD privind suspendarea rambursarii creditelor

Ziare.

Proiectul a fost adoptat cu 86 de voturi "pentru", 27 "impotriva" si 17 abtineri.Propunerea legislativa vizeaza sustinerea mediului de afaceri prin implementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru sustinerea sectoarelor economice puternic afectate de reducerea activitatii, in contextul epidemiei de coronavirus.Astfel, printre masurile fiscal-bugetare prevazute de propunerea legislativa se regasestede catre persoanele fizice si companii."La cererea debitorului,aferente imprumuturilor acordate debitorilor de catre creditori, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intra sub incidenta moratoriului si, prin prelungirea corespunzatoare a maturitatii creditului, fara costuri suplimentare", prevede un amendament admis.De asemenea, "dobanda datorata de debitori, precum si comisioanele aferente corespunzatoare sumelor scadente a caror plata a fost suspendata nu se capitalizeaza la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare".Un alt amendament la proiectul de act normativ prevede ca "o, inclusiv urmarirea silita a bunurilor mobile, urmarirea silita imobiliara sau popririle de orice fel, incepute pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intra sub incidenta moratoriului si".Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind prima Camera sesizata.