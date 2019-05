Angajati la stat din Craiova, fortati sa faca propaganda online pentru PSD si Claudiu Manda

Sursa: Facebook/ Horatiu Buzatu

Dupa ce mass-media a publicat postarea, femeia si-a suspendat contul, iar in acest moment nu poate fi accesat."In Romania anului 2019 ca nu merge treaba cu curatenie sufleteasca, asta e stiuta. Ca se aduc oamenii fortat la mitinguri PSD, amenintati cu concedierea sau premiati cu 1 litru de ulei - am mai scris despre asta in momentul in care mama mea, angajat al Companiei de Apa Oltenia a fost tarata la miting - si asta e stiuta. DAR azi PSD a infaptuit furt de identitate si furt de opinie!Aceeasi mama a mea, angajata a aceleiasi companii, azi a fost adusa la sediul PSD din Craiova de catre sefii sai, impreuna cu alti colegi, fara sa i se spuna de ce, siNestiind multe despre tehnologie, nu si-a amintit parola de Facebook si sefii sai i-au schimbat-o, i-au facut alta, de pe propriul ei smartphone! Asta au facut cu toti oamenii de la Compania de Apa Oltenia!Apoi am inceput toti din familie sa primim de la ea, pe Facebook,Ulterior si-a schimbat poza de profil si parola de FB, asta dupa ce i-am explicat eu telefonic cum se face si ce greseala a facut.Spuneti-mi voi, va rog, cui sa ma adresez. Legea 190/2018 privind datele cu caracter personal a fost incalcata in mod abuziv azi de catre sustinatorii lui Manda si au infaptuit furt de identitate si furt de opinie, ma repet.Femeia a revenit cu precizari, potrivit Adevarul. "In urma postarii mele, m-au contactat mai multe persoane de la alte partide politice. Le multumesc, insa doresc sa mentionez ca nu doresc ca intamplarea mea sa fie o unealta pentru profitabilitatea altor partide.In acest moment imi este teama pentru stabilitatea jobului mamei mele. Desi nu este normal, dar se intampla in Romania! Lucrurile nu vor ramane asa, totusi. Va multumesc pentru intelegere," a scris Iulia Mihaela Pauna.