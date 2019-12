Ce amendamente va depune PSD la Legea bugetului

Ziare.

Suciu a avertizat ca reducerea pragului de finantare din bugetul national pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora va aduce in pragul falimentului "toate comunele din Romania", care ar urma sa ramana fara bani pentru investitii."Voi depune, impreuna cu colegii mei, amendamente, pentru ca ceea ce face Guvernul Orban - PNL cu autoritatile locale este - si dati-mi voie sa spun exact cuvantul potrivit - faliment pentru toate comunele din Romania. (...)Va aduceti aminte cat au strigat ca nu am asigurat finantare pentru indemnizatii si persoane cu handicap, in conditiile in care "ciuma rosie" a asigurat 90% din finantare pentru persoane cu handicap si insotitori, 10% ramanand pentru autoritatile locale. In marinimia guvernului liberal, au scazut acest prag de 90% la 50%", a spus Suciu.Secretarul general adjunct al PSD considera ca se impune si amendarea noii forme a OUG 114, astfel incat pensia minima si salariile cadrelor didactice sa creasca in anul 2020, asa cum prevazuse fostul guvern."Vom amenda si Ordonanta 114, pentru ca aceasta si ceea ce fac competentii de la PNL inseamna ca 960.000 de romani, aproape un milion din pensionarii Romaniei, vor avea anul viitor pensia minima inghetata. Asta inseamna ca ce ne-am propus noi, adica anul viitor, in septembrie, pensia minima sa fie 775 lei, nu se va mai intampla pentru ca competentii de la PNL o ingheata la 704 lei.In bugetul de anul viitor, nu sunt prevazuti bani pentru marirea salariilor din sistemul de invatamant. La 1 septembrie 2020, salariile cadrelor didactice trebuiau sa creasca. Ludovic Orban si PNL au mintit cand au spus ca vor respecta toate legile aflate in vigoare", a afirmat Daniel Suciu.Deputatul PSD a adaugat ca modificarile facute de Guvernul Orban la OUG 114 vor duce la o crestere a preturilor la gaze si energie electrica intre 15 si 20%, dar si a ratelor romanilor.