Ce le-au scris politistii romani autoritatilor suedeze, cand au intrebat despre masina cu numere antiPSD

Potrivit unui document consultat de, in data de 19 iulie 2018, politistii romani au trimis un mesaj catre Interpol Stockholm, cu intrebari referitoare la "vehiculul inregistrat in Suedia - Audi A5".Numarul de inmatriculare "M**e PSD" emis de autoritatile suedeze in cazul autoturismului Audi A5, detinut de un cetatean roman, este o expresie jignitoare in Romania, scriu politistii romani in mesajul catre oamenii legii din Suedia.De asemenea, autoritatile din Romania adreseaza mai multe intrebari:- Daca autoturismul Audi A5 cu numerele de inmatriculare "M**e PSD" poate circula in Romania cu aceste placute de inmatriculare- Care este statutul juridic in cazul acestor inregistrari speciale ale numarului de inmatriculare in Suedia, daca este posibil sa circule cu astfel de numere in afara Suediei si in ce conditii acest lucru este posbilIn plus, politistii romani mentioneaza in mesajul catre Interpol Stockholm ca, pe 18 iulie, acest vehicul a fost condus pe drumurile publice, insa tot pe 18 iulie, potrivit bazei de date Eucaris (destinata realizarii schimbului de date privind inmatricularea vehiculelor -n.red.), vehiculul era inregistrat cu numere de inregistrare inactive. Si intreaba cum a fost posibil acest lucru.Mesajul trimis catre autoritatile suedeze pe 19 iulie venea dupa ce, pe 17 iulie, Razvan Stefanescu a intrat in tara pe la Vama Nadlac.Politia de Frontiera, echipajele de politie rutiera sau locala care verificau autoturismul nu gaseau nimic in neregula. Asa ca au intervenit cei de la Bucuresti. Cazul era inedit, iar pentru solutionarea acestuia au fost alocate resurse importante.Politistii l-au oprit pe roman de cel putin patru ori, pe raza a trei judete - Hunedoara, Dolj, Olt - si apoi in Capitala, dar nu au avut ce sa-i faca. Asa ca au demarat o serie de discutii cu autoritatile suedeze.Ce au discutat, ce raspunsuri au primit si o concluzie in urma acestei corespondente nu au fost facute publice in mod transparent pana in acest moment.Dupa cum se stie, intr-un final, romanul a fost oprit in trafic si i-au fost luate placutele care au ofensat PSD, dar i-a fost retinut si permisul.O ancheta a fost deschisa pentru "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania". Desi intre timp s-a decis clasarea dosarului si lui Razvan Stefanescu i-a fost dat inapoi carnetul si a putut sa circule cu cel de-al doilea set de placute de inmatriculare pe care le avea, nici pana acum nu este clar statutul placutelor de inmatriculare - daca se putea sau nu circula cu ele in Romania si, daca nu, de ce.Razvan Stefanescu a intrat cu masina in Romania. Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj.Agentia suedeza a Transporturilor a luat decizia de anulare a numerelor de inmatriculare, la solicitarea autoritatilor statului roman. Numarul de inmatriculare urma sa isi inceteze valabilitatea pe 1 august.Razvan Stefanescu este oprit de politistii din Capitala si adus la audieri. Motivul oficial: romanul nu avea dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei. Numarul de inmatriculare era valabil pana pe 1 august!Este data la care in mod oficial politistii au ridicat placutele de inmatriculare, potrivit comunicatului de presa. Numarul de inmatriculare era valabil pana pe 1 august!Razvan Stefanescu a fost audiat ca martor in dosar.Politistii propun clasarea dosarului si-l trimit la procuror.Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 claseaza cazul.