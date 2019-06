Comisia Europeana a inteles ca PSD-ul Oprisan/Dancila a trecut la alt nivel. Noile mize si singuratatea lui Iohannis

Ziare.

USR si PLUS au nevoie doar de intrarea in cursa, pentru castigarea unui plus de vizibilitate si asa se explica anunturile mai in joaca, mai in serios ca si Dan Barna, si Dacian Ciolos ar putea fi prezidentiabili. Alianta 2020 are un capital simbolic consistent primit de la un electorat eterogen, la scrutinul europarlamentar, si a inteles foarte bine ca nu trebuie sa dispara din prim-plan.In ceea ce-l priveste pe noul recuperat al politicii la varf - si nu atat prin legitimitatea data de electorat, pentru ca Pro Romania a obtinut un scor mult sub asteptari si previziuni - Victor Ponta isi construieste mai degraba un profil de prim-ministru. Se auto-instituie veriga de legatura intre partidele de opozitie, provoaca negocieri si pune pe agenda publica analize cu ton pertinent.Tine de anticorpii sociali sa fie puse in balanta si plagiatul, si propria prestatie la guvernare, in fruntea aceluiasi PSD, si opozitia pe care vrea sa o faca acum imposturii din Guvernul Dancila.Asa se face ca Klaus Iohannis este singur, iar frontul s-a mutat direct la legislative.A inteles asta foarte bine si Comisia Europeana, care, in raportul de tara privind politicile fiscale, a corelat modificarile abuzive pe care guvernele PSD/ALDE le-au adus legislatiei din justie cu periclitarea stabilitatii economice.Noua strategie pe care PSD-ul lui Oprisan&Dancila o construieste nu mai priveste justitia - cel putin nu frontal, acolo conturile au fost inchise - ci politicile economice si sociale. In acest fel, Liviu Dragnea ramane singurul tap ispasitor pentru ultimii ani de abuzuri si de periclitare a statutului european al Romaniei.De altfel, Viorica Dancila a anuntat raspicat ca s-a terminat cu modificarile legislatiei din justitie, a acceptat toate conditiile Uniunii Europene, putin lipsea sa mai ceara un nou MCV sau macar conditii mai drastice.Viorica Dancila a ramas prim-ministru, iar Marian Oprisan a primit cu bucurie - a scris pe Facebook - Ordonanta de Urgenta care schimba modul in care sunt alesi presedintii de Consilii Judetene.Urmeaza o alta Ordonanta pentru adoptarea Codului administrativ, unul dorit de UDMR, care nu mai e atat de sigur astazi, cum era inainte de alegeri, cand previziunile aratau ca nu va atinge pragul, ca insotirea cu PSD e un lucru chiar inoportun.Pana la un punct, institutiile europene au lasat-o pe Viorica Dancila sa se desfasoare si sa puna in scena aceasta campanie de, pe care prim-ministrul crede ca o merita cu varf si indesat, dupa cat de aproape de a pierde totul a fost: a acceptat sa fie unealta prin care Liviu Dragnea isi asigura libertatea si puterea, dar a ratat pana si mica recompensa - pe care Victor Negrescu a primit-o, de pilda - a unui loc pe listele la europarlamentare.Doar ca Uniunea Europeana s-a prins si a trecut si ea armele pe acest nou front, pe care PSD-ul Oprisan/Dancila joaca. Raportul publicat, miercuri, de Comisia Europeana arata clar ca Romania se confrunta atat cu grave dezechilibre macroeconomice, cat si cu probleme cronice in educatie, sanatate, infrastructura, piata muncii.Initiativele legislative recente creeaza riscuri in ceea ce priveste functionarea sectorului financiar si pot dauna investitiilor private, arata analiza Comisiei Europene.Asadar, daca Viorica Dancila si Guvernul nu mai vor nici sa vorbeasca, nici sa auda despre justitie, mutandu-si agenda in registrul social, iata ca si Comisia Europeana face acelasi lucru.E momentul sa o faca si presedintele Klaus Iohannis, care are asigurat, in tot contextul, un al doilea mandat, in care va trebui sa livreze reforma constitutionala asumata la referendumul pe justitie.Acordul pe care l-a propus insa de la Cotroceni a defazat din punct de vedere simbolic, prea putin si prea tarziu, si e momentul ca unitatea in proiect pe care o clamam din 1990 incoace sa nu ramana iarasi o cauza sterila, asa cum se va intampla daca PSD isi asaza, avand fraiele guvernarii, stapanirea resurselor din administratie.