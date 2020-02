Conturile PSD sunt goale, angajatii si-au primit salariile cu intarziere si se fac concedieri - surse Europa Libera

Partidul cu cea mai mare subventie

Sursele, citate de Europa Libera , sustin ca personalul isi astepta salariile dupa Anul Nou, dar a avut surpriza sa constate ca partidul nu isi achita obligatiile financiare.Contul partidului ar fi ramas aproape gol la inceputul acestui an, iar gaura din vistieria PSD a fost atat de mare incat nu a existat un fond de rezerva pentru plata salariilor angajatilor.Intarzierea salariilor a devenit una acuta pana la sfirsitul lunii ianuarie, deoarece Autoritatea Electorala Permanenta nu a virat subventia. Autoritatea a anuntat pe 28 ianuarie ca PSD va primi peste 7,1 milioane de lei ca subventie - bani publici.PSD a virat banii catre angajati dupa trei zile, vineri 31 ianuarie, dar in unele conturi banii au ajuns la inceputul lunii februarie.Totul vine in contextul in care PSD a incasat in 2019 aproape 144 de milioane de lei (in jur de 30 milioane de euro) de la bugetul de stat pentru functionarea sa. Din acesti bani trebuiau sa fie platiti si angajatii partidului, mai explica Europa Libera.Este cea mai mare suma incasata vreodata de un partid dupa schimbarea legii privind finantarea formatiunilor politice, iar PSD a beneficiat de ea datorita rezultatelor bune de la alegerile locale si parlamentare din 2016, dar si din cauza modificarilor pe care le-a adus legii in Parlament. Comparativ, subventia PNL a fost in 2019 de 65 de milioane de lei.