Copiii institutionalizati, mesaj catre PSD: Noi cui vom fi obligati sa dam bani pentru pensii?

Printre cei care au reactionat se numara si Consiliul Tinerilor Institutionalizati, structura nationala de reprezentare a copiilor si a tinerilor abandonati din Romania. Reprezentantii consiliului se intreaba cui vor fi ei obligati sa plateasca aceasta taxa."Glumim, glumim, dar eu cui voi plati pensia? Am auzit ca ne va obliga guvernul sa le platim noi, tinerii, pensia parintilor nostri!In cazul asta, eu voi incalca legea! Atat!", a scris pe Facebook Elgard Andreas, presedintele consiliului Totusi, acesta spera ca cei de la Putere se vor mai gandi si nu vor lasa proiectul in forma actuala."Ne simtim umiliti si pusi in situatia de a le asigura pensiile parintilor nostri care ne-au abandonat! Speram ca Guvernul se va gandi mai mult la noi si ca nu va pastra proiectul de lege in forma actuala", a declarat Andreas la Realitatea Tv.Iata ce presupune propunerea facuta de PSD