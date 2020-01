Cum au cheltuit partidele banii de la stat: PSD a cumparat "pachete turistice" de aproape 200.000 de euro, liderii USR si-au platit diurna dubla

Misterioasele pachete turistice ale PSD

Banii publici au fost folositi de partide fara respectarea in integralitate a prevederilor legale, se arata in Raportul Curtii de Conturi si Autoritatii Electorale Permanente, obtinut de Europa Libera. Partidele erau obligate ca, pe langa facturi, sa depuna si documentele aferente fiecarei plati, pentru ca auditorii sa poate verifica daca sumele au fost cheltuite conform legii.Europa Libera a prezentat cum PSD a fost campionul neregulilor in 2018, multe contracte neavand in spate documentele necesare pentru ca AEP si Curtea de Conturi sa nu aiba obiectii asupra modului in care au fost platite anumite sume. Raportul de audit a fost incheiat la finalul anului 2019.PSD a cumparat "pachete turistice" in 2018, pentru care partidul a platit, din banii publici primiti ca subventie de la stat, 878.249 de lei. La cursul mediu din anul respectiv, era vorba de circa 190.000 de euro.In Raportul Curtii de Conturi si AEP se precizeaza ca "PSD nu a transmis, in toate cazurile, documente din care sa rezulte informatii suficiente pentru a analiza corelativ sumele datorate rezultate din documentele emise de prestator si cele achitate de beneficiar".Practic, PSD a prezentat doar facturi de plata, fara sa precizeze cine s-a deplasat, unde, pentru cate zile si in ce scop pentru a se vedea daca au fost cheltuite legal sumele din subventia primita de social-democrati de la buget.PSD era condus in 2018 de Liviu Dragnea, cel care indeplinea la acea data si functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Astfel ca multe deplasari externe ale acestuia apar ca fiind platite de institutia pe care o conducea, nu de partid. Dragnea s-a deplasat de mai multe ori in Israel, dar s-a dus si in Elvetia, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor. In acea vizita a fost insotit si de iubita sa, Irina Tanase, care a distribuit pe Instagram poze din Elvetia, in timp ce vizita o fabrica de ceasuri.PSD nu a explicat vreodata daca a platit vreo suma de bani pentru aceasta deplasare externa din perioada 29 - 31 mai.Camera Deputatilor informa in 2018 ca a platit 22.000 de lei pentru cinci vizite externe ale lui Liviu Dragnea. Suma este departe de cea cheltuita de PSD in 2018 pentru pachete turistice. Deplasarile externe in Israel ale Vioricai Dancila si Liviu Dragnea apar ca fiind suportate financiar de Guvern si Camera Deputatilor, dar nu se stie daca partidul a alocat sume de bani pentru alte persoane care au fost alaturi de cei doi in aceste vizite.O alta suma cheltuita incorect de PSD a fost legata de acordarea unei mese zilnice pentru angajatii sai din bani publici."Referitor la cheltuielile de protocol, s-a constatat ca partidele politice nu s-au incadrat la reglementarile legale. In acest domeniu, mentionam contractul de servicii de catering incheiat de PSD pentru "deservirea angajatilor/personalului sau pentru diverse evenimente ce urmeaza a fi desfasurate", respectiv "masa de pranz... pentru un numar de 60-80 de persoane timp de cinci zile pe saptamana", contract cu valabilitate un an, respectiv 04.01.2018 - 31.12.2108, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin contract aditional. In baza acestui contract, PSD a efectuat plati in suma totala de 593.611 de lei", se arata in Raportul Curtii de Conturi, obtinut de Europa Libera.In documentul de audit se precizeaza ca anumite cheltuieli facute de social-democrati au fost incadrate gresit. O centrala telefonica pentru care PSD a platit 43.317 lei a apare ca fiind inregistrata la materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor, un calculator IMac de 15.175 de lei e trecut la cheltuieli cu telecomunicatiile, iar un Laptop Asus - statie grafica in valoare de 21.590 de lei a fost evidentiat pe destinatia cheltuieli pentru birotica.