Dancila o propune pe Dana Girbovan la Justitie in locul Anei Birchall. Ministri noi si la Educatie, si Interne

CEx al PSD a decis nominalizarea lui Mihai Fifor la Ministerul de Interne, iar senatorul PSD de Arges Serban Valeca a fost propus ca ministru al Educatiei Nationale.Surpriza sedintei a fost insa schimbarea conducerii Ministerului Justitiei. Ana Birchall a fost remaniata din functia de ministru, iar in locul ei a fost propusa Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania.Toate aceste schimbari din Guvern merg la Cotroceni si vom vedea decizia presedintelui Klaus Iohannis.Totodata, social-democratii au discutat azi si chestiunile organizatorice privind congresul PSD de sambata, dar si proiectele politice ale partidului.- La finalul CEx, Viorica Dancila a confirmat informatiile aflate deja pe surse. Iata numele propuse de PSD care vor ajunge luni la Cotroceni:- ministru de Interne - Mihai Fifor- ministru al Educatiei - Serban Valeca (senator, vicepresedintele Senatului)- ministru al Justitiei - Dana Girbovan, presedintele UNJR- vicepremier pentru probleme economice - Iulian Iancu- vicepremier pentru parteneriate strategice - Ana BirchallPremierul a mai precizat ca au fost abordate mai multe puncte importante pentru partid."Am vorbit despre congresul PSD pentru validarea candidatului la prezidentiale, despre probleme organizatorice.Am discutat despre relatia PSD - ALDE, am discutat despre viitoarele proiecte guvernamentale si despre remanierea pe care vrem sa o facem si pentru care vom trimite solicitari catre presedintele Iohannis luni", a spus Dancila.Jurnalistii aflati la Parlament i-au spus prim-ministrului ca Ana Birchall s-ar fi dus la Palatul Cotroceni dupa ce a parasit sedinta CEx. Dancila a replicat ca, daca este adevarat, "este un lucru foarte grav"."Nu stiu daca este acolo, dar daca a facut asta este foarte grav. E membru al PSD si problemele le rezolvam in interiorul partidului. I-am explicat ca vreau sa fac aceasta nominalizare la Ministerul Justitiei pentru ca vreau pe cineva din randul magistratilor", a precizat premierul.Intrebata daca a vorbit cu Dana Girbovan despre propunere, Dancila a raspuns afirmativ."Bineinteles ca am discutat, nu puteam sa fac o propunere fara sa discut cu ea. Am rugat-o sa vina in aceasta functie avand in vedere experienta domniei sale si respectul de care se bucura in domeniul justitiei", a explicat prim-ministrul.Intrebata daca ii reproseaza ceva Anei Birchall, premierul a evitat, initial, un raspuns clar."Am explicat de ce am vrut sa fac aceasta schimbare si sa fac aceasta nominalizare. Vreau ca la Ministerul Justitiei sa fie cineva care cunoaste foarte bine modul in care lucreaza magistratii, cineva care a lucrat cu magistratii. Nu am vrut sa fie cineva inregimentat politic", a adaugat ea.Intrebata ce se va intampla cu proiectul de OUG pentru inasprirea pedepselor pentru anumite infractiuni, promovat de Ana Birchall, Dancila a replicat: "Ramane doar partea care se refera la crime, viol, pedofilie. Am spus ca voi face acest lucru (inaspri pedepsele - n.red.) si il voi duce pana la capat".Jurnalistii au revenit cu intrebarea daca premierul are sa ii reproseze ceva Anei Birchall, iar de aceasta data Dancila a raspuns negativ."Nu ii reprosez nimic dnei Birchall. I-am zis de ce vreau sa vina la minister Dana Girbovan. Daca ne uitam la activitatea dnei Girbovan, este o activitate apreciata de toti magistratii"."Nu stiu ce va face presedintele Romaniei. Sper sa accepte nominalizarea dnei Girbovan, nu vad ce motiv sa gaseasca ca sa respinga propunerea".Totodata, Dancila a precizat ca nu s-a intalnit cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in cursul zilei de vineri, insa are o intrevedere cu acesta programata pentru luni, 26 august."Nu"."Nu"."Bineinteles ca o sa sun luni la dl presedinte si ii zic ca voi trimite nominalizarile la Cotroceni"."Nu, s-ar putea sa mai fac si alte modificari acolo unde lucrurile nu merg bine".- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a confirmat ca Dana Girbovan a fost propusa in CEx la conducerea Ministerului Justitiei."Dana Garbovan este propunerea premierului Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei, din postura de candidat independent, fara apartenenta politica!", a scris Vasilescu pe contul ei de Facebook.- CEx al PSD a decis numirea lui Iulian Iancu in functia de vicepremier pe probleme economice, conform Digi24.Antena3 transmite ca la Ministerul Educatiei a fost validat in sedinta senatorul PSD de Arges Serban Valeca.- Conform Digi24 , social-democratii au decis sa o remanieze pe Ana Birchall din functia de ministru al Justitiei, pentru ca ar fi vrut sa desfiinteze Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS).In locul ei ar fi propusa Dana Garbovan, presedintele UNJR (Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania) . Daca va accepta nominalizarea, ea ar trebui sa isi dea demisia din magistratura.Birchall va fi propusa pentru postul de vicepremier pentru parteneriate strategice (functie pe care a mai detinut-o), mai noteaza sursa citata.- Comitetul Executiv al PSD ar fi validat propunerea ca Mihai Fifor sa fie numit la conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), iar Florian Lixandru la Educatie, potrivit unor surse citate de Mediafax.- Conform unor surse din PSD, citate de Digi24 , PSD are in carti trei persoane pentru Ministerul Educatiei: Ioana Neacsu (inspector general in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti), Florian Lixandru (secretar de stat in Ministerul Educatiei) si Radu Szekely (fost consilier al ministrului Ecaterina Andronescu).La conducerea MAI, premierul Viorica Dancila ar urma sa il propuna pe actualul ministru interimar, Mihai Fifor.- Premierul Viorica Dancila a ajuns la sedinta cu o intarziere de 30 de minute, potrivit Adevarul Intrebata pe cine va propune la Ministerul Educatiei, aceasta a precizat "un om care sa cunoasca sistemul".- Petre Daea, ministrul Agriculturii, sustine ca nu stie ce inseamna "impotent", in contextul in care liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca nu vrea sa faca parte dintr-o "guvernare impotenta"."Impotent, nu cunosc acest cuvant", a spus Petre Daea, inaintea CEx al PSD, citat de Mediafax.- Senatorul Paul Stanescu a declarat, inainte de sedinta, ca va vota la Congresul formatiunii de sambata."Maine la Congres votez, cum sa nu votez. Votez ce spune partidul", a declarat Stanescu, citat de News.ro.Acesta a adaugat ca organizatia PSD Olt va face campanie pentru candidatul PSD la prezidentiale.Precizam ca exact in ziua in care are loc sedinta CEx, un senator a demisionat din partid Social-democratii fac, sambata, congres pentru validarea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale din toamna. Acesta va incepe la ora 11:00 si se va desfasura la Palatul Parlamentului.Pe 23 iulie Viorica Dancila a fost votata in BPN si apoi validata de Comitetul Executiv al PSD candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna. Doar doi social democrati au votat impotriva: liderul PSD Olt Paul Stanescu si presedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu.Urmatorul pas este validarea candidaturii Vioricai Dancila de catre congres pe 24 august.