De ce a fost PSD obligat de instanta sa spuna cum a cheltuit banii primiti de la stat si ce firme a platit cu ei

"Voiam sa vedem cum sunt utilizati banii"

PSD, prins cu minciuna

"Sunt informatii publice"

Ziare.

com

Astfel motiveaza Tribunalul Iasi sentinta prin care judecatorii au obligat PSD sa publice sumele de bani pe care le-a primit de la bugetul de stat in anii 2016-2018 si rapoartele detaliate cu privire la modul in care au fost cheltuiti acesti bani: cu ce persoane fizice si cu ce firme s-au incheiat contracte din acesti bani.Decizia a fost data de Tribunalul Iasi , intr-un proces deschis de unul dintre fondatorii asociatiei civice Reset Iasi, Daniela Mitrofan. Decizia poate fi contestata cu recurs.Concret, Daniela Mitrofan a solicitat aceste infomatii de la PSD, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Cum formatiunea politica nu i-a comunicat aceste date, ea s-a adresat instantei."Scopul a fost acela de a vedea cum a utilizat banii primiti de la stat cel mai mare partid din Romania si ce persoane sau firme au incheiat contracte cu PSD," explica Mitrofan, intr-o declaratie pentru, in august 2019.Dupa ce au analizat intregul dosar, Tribinalul Iasi i-a dat dreptate si arata ca infomatiile cerute sunt publice. In plus, PSD nu a raspuns solicitarii facute de Mitrofan, desi in instanta a explicat in intampinare ca ar fi facut acest lucru."Desi prin intampinare se afirma ca s-ar fi raspuns reclamantei,," motiveaza Tribunalul Iasi.Instanta a retinut ca, potrivit art. 3 din Legea nr. 544/2001, asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar in conformitate cu art. 5 alin. (1) din lege, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu anumite informatii de interes public.Accesul la aceste informatii realizandu-se, astfel cum prevede alin. (4) al aceluiasi articol, prin:a) Afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie;b) Consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop."Indeplinirea obligatiei de a asigura publicitatea informatiilor din oficiu nu exclude posibilitatea ca aceste informatii sa fie comunicate si in conditiile art. 6, care statueaza ca orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatiile de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal," mai motiveaza magistratii.Potrivit instantei, asigurarea accesului la aceste informatii publice in modalitatea aratata nu reprezinta decat componenta de publicitate care nu o exclude pe aceea de comunicare a copiilor dupa actele ce constituie informatii publice la cerere si contra cost."In consecinta,," conchide Tribunalul Iasi.