Decizie fara precedent a Justitiei: PSD trebuie sa publice cum a cheltuit subventiile de la stat si ce firme au primit banii

Ce trebuie sa publice PSD

"Voiam sa vedem cum au cheltuit banii"

Legea, in favoarea PSD

Sursa: Raport Efor

Sursa: Raport Efor

Primul proces pierdut: Mega-mitingul PSD "impotriva abuzurilor"

Ziare.

com

Decizia a fost data de Tribunalul Iasi, intr-un proces deschis de unul dintre fondatorii asociatiei civice Reset Iasi, Daniela Mitrofan. Decizia poate fi contestata cu recurs.Daniela Mitrofan a solicitat initial aceste infomatii de la PSD, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Cum formatiunea politica nu i-a comunicat aceste date, ea s-a adresat instantei. Potrivit portalului instantelor , instanta a hotarat ca PSD sa-i comunice:primita de catre Partidul Social Democrat ca subventie din bugetul de stat pe anul 2016;detaliat cu privire la cheltuirea subventiei pe anul 2016;primita de catre Partidul Social Democrat ca subventie din bugetul de stat pe anul 2017;detaliat cu privire la cheltuirea subventiei pe anul 2017;primita de catre Partidul Social Democrat ca subventie din bugetul de stat pe anul 2018;detaliat cu privire la cheltuirea subventiei pe anul 2018.Daniela Mitrofan a solicitat si daune morale in acest caz, dar instanta a respins acest capat de cere.Contactata de Ziare.com, Daniela Mitrofan a explicat ca grupul civic Reset a adresat trei cereri in baza Legii 544/2001, in data de 11 februarie 2019, catre PSD privind subventiile incasate de PSD si modul in care au fost cheltuite."Scopul a fost acela de a vedea cum a utilizat banii primiti de la stat cel mai mare partid din Romania si ce persoane sau firme au incheiat contracte cu PSD," explica Mitrofan."Am vrut sa vedem in ce scopuri se cheltuie aceste subventii, care sunt firmele care primesc banii, ce livreaza acele firme (cerem si copii ale facturilor ca sa vedem exact ce s-a livrat).Practic, o transparenta completa, asa cum zice legea.Pentru ca e inadmisibil ca trezorierul PSD Mircea Draghici sa isi cumpere Mercedes si sa plateasca chirii la vile din banii romanilor", sustine aceasta.Daniela Mitrofan spune ca oficialii din PSD nu "s-au obosit" sa le raspunda solicitarilor, dar ulterior au sustinut ca au trimis un raspuns catre Reset. Raspuns care insa nu a fost primit. "Acest lucru nu s-a intamplat", spune Daniela Mitrofan."Pasul urmator a fost actionarea in instanta. Prin acest demers am vrut sa obligam la transparenta in cheltuirea banilor publici. PSD trebuie sa intre in legalitate sub toate aspectele si sa foloseasca toate armele corecte ale democratiei si pluralismului politic.Nu stim care va fi continuarea, dar prin presiuni constante vrem sa contribuim la un mediu politic bazat pe echitate, responsabilitate. Iar societatea civila poate grabi acest proces", explica Daniela Mitrofan demersul Reset Iasi.Fondatorul Reset Iasi precizeaza ca daunele morale pe care le-a solicitat de la PSD vrea sa le doneze DGASPC Teleorman, "de acolo de unde Liviu Dragnea i-a luat pentru a-i duce la sediul de partid".Daniela Mitrofan mai spune ca a vrut sa demonstreze tuturor ca fiecare dintre noi poate actiona pentru a obtine informatii, pentru a verifica o institutie publica, chiar daca aceasta este PSD.Potrivit unei analize Efor, publicate in aprilie 2019, Romania plateste partidelor politice una din cele mai mari subventii din UE. De asemenea, legea nu este clara cu privire la soarta fondurilor ramase necheltuite la finalul anului.Reglementarile privind cotele alocate partidelor de la bugetul de stat s-au modificat in 2018, prin Legea 34, care a modificat Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, urmare a unei initiative a fostului trezorier al PSD, deputatul Mircea Draghici.In 2018, PSD ar fi primit subventii de aproape 100 milioane de lei, potrivit Europa Libera. Anul acesta, Mircea Draghici a fost trimis in judecata de DNA tocmai pentru delapidarea partidului, dar si pentru utilizarea subventiilor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate.Acesta este al doilea proces in care PSD a fost obligat de instanta sa faca publice cheltuielile. Intr-un proces similar, deschis de jurnalistul Ovidiu Vanghele, PSD a fost obligat la a face publice informatiile legate de organizarea mega-mitingului PSD "impotriva abuzurilor" din Piata Victoriei, pe 9 iunie 2018.Vanghele a vrut sa afle sursele de finantare si prestatorii de servicii privind mai multe actiuni organizatorice, cum ar fi transportul participantilor din localitatile de domiciliu catre Bucuresti, asigurarea de apa si mancare pentru acestia, amenajarea locului de desfasurare a evenimentului (instalare scena, instalare ecrane, difuzare muzica, difuzare Finala Roland Garros 2018 etc.).La acest miting s-a estimat ca ar fi participat 130.000 de oameni.De exemplu, una dintre solicitari viza plata pentru transmisia in direct a finalei de la Roland Garros, castigata de Simona Halep, in beneficiul participantilor la protest.