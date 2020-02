Deputatul Dorel Caprar, inculpat in dosarul spagilor adunate de DRDP Timisoara, ales presedinte al PSD Arad

Ziare.

Conferinta Extraordinara a Organizatiei Judetene PSD Arad a avut loc, vineri, pentru alegerea echipei de conducere.Pentru functia de presedinte a candidat deputatul Dorel Caprar, care a fost ales cu 75 de voturi "pentru" si 5 "impotriva"."Multumesc tuturor colegilor care astazi, in cadrul Conferintei Extraordinare a Organizatiei Judetene PSD Arad, organizata statutar, m-au onorat cu increderea lor votandu-ma pentru a exercita functia de presedinte al organizatiei judetene pentru un nou mandat!", a scris Caprar pe Facebook, vineri seara.Acesta a precizat ca "PSD Arad a ales o noua echipa, care va lupta in urmatoarele luni pentru a castiga alegerile locale si parlamentare, la nivelul judetului Arad"."A fost o conferinta organizata in conformitate cu solicitarile conducerii centrale, cu respectarea Statutului, dar mai ales prin vointa membrilor PSD Arad", a mai scris Caprar.Referirile dese la Statutul PSD vin ca urmare a acuzatiilor lui Mihai Fifor care a postat pe Facebook o adresa a conducerii PSD care anunta ca a amanat Conferinta de alegeri."Avand in vedere situatia politica actuala, care impne prezenta conducerii Psd la Bucuresti, pentru organizarea activitatilor politice in perioada imediat urmatoare, conducerea partilui a decis amanarea Conferintei Extraordinare a Organizaiei PSD Arad", se arata intr-o adresa semnata de Marcel Ciolacu si Paul Stanescu, datata 6 februarie."Eu nu ma retrag niciodata, cum incearca unii sa imprastie in oras, ca fake-news. Ar vrea poate unii, dar nu vor avea aceasta satisfactie! Eu respect decizia conducerii partidului, care a dispus amanarea conferintei. Greu, frate, greu... Greu sa faci diferenta intre 'a te retrage' dintr-o competitie si 'a refuza sa participi' la o competitie viciata in profunzimea ei. Treaba de semantica....si de principii pe care refuz sa le incalc", a scris Fifor pe Facebook.Dorel Caprar este inculpat in dosarul spagilor adunate de DRDP Timisoara pentru PSD Arad.Potrivit anchetatorilor, parlamentarul este acuzat de 12 infractiuni de folosire a influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, doua infractiuni de complicitate la luare de mita, trei infractiuni de folosire a influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.