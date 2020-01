Deputatul PSD acuzat ca a amenintat si injurat un politist isi cere public scuze

Ziare.

com

"Imi_cer scuze pentru incidentul de la aeroportul Suceava. Va asigur ca nu am jignit si nu mi-am folosit calitatea de parlamentar! Imi cer public, scuze! Am gresit ca am stationat intr-o zona interzisa si nu am respectat de indata, indicatiile domnului politist", scrie Ilie Rotaru, pe pagina sa de Facebook.Acesta povesteste ca incidentul a avut loc in seara de 31 decembrie, la aeroportul din Suceava, cand il astepta pe fratele sau, care a venit din Italia pentru a-si vedea tatal grav bolnav."Nu eram deloc intr-o stare buna. Din acest motiv, am plecat de acasa in graba, mi-am uitat actele si nu mi-am dat seama ca am parcat intr-un loc interzis, pentru ca mai erau si alte autoturisme parcate. Am stationat aproximativ 5 minute. Nu imi sta in caracter sa folosesc injurii sau jigniri, indiferent de situatie si de interlocutor. Niciodata nu mi-am folosit calitatea de parlamentar pentru a obtine vreun beneficiu", mai spune deputatul PSD.Acesta afirma ca "realitatea a fost distorsionata", dar admite ca este vinovat pentru ca nu a avut actele la el si a parcat intr-un loc nepermis.Ilie Rotarul afirma ca va respecta decizia pe care Politia Suceava o va lua in cazul sau.Presedintele executiv al Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR Decus, Bogdan Banica, a scris pe Facebook ca deputatul PSD Razvan Rotaru a amenintat si injurat un politist, dupa ce isi parcase masina neregulamentar."Cand mai toti romanii intindeau mesele si pregateau sampaniile, colegul meu era la datorie, in Aeroportul Suceava. Asigura masuri de defluire a traficului in parcarea aeroportului pentru a ajunge fiecare cat mai repede acasa. Observa un autoturism parcat neregulamentar si i se adreseaza soferului:- Va rog din suflet sa eliberati zona, fara scandal...Pe principiul 'pe mine ma vezi, pe ala nu', conducatorul auto incepe cocalareala. Ce nu e prins in filmare e ca i se solicita documentele de identitate, la care, surpriza: -' Nu iti dau niciun act, ba, sunt deputatul ROTARU RAZVAN-ILIE', si ii flutura politistului un carton cu poza stampilata", a relatat Banica.Acesta sustine ca in filmare nu este surprins si momentul in care parlamentarul l-a amenintat pe politist, dar ca exista martori.Iata aici intreaga poveste- Un deputat PSD este acuzat ca a amenintat un politist dupa ce a parcat neregulamentar (Video)