Intrebari de hoti, curve si cersetori: PSD, pana cand? Si de cate ori?

Cum e cu demisia la altii

Dragnea e ca elefantul in magazinul de portelanuri fine

Diaspora batjocorita

Fifor a bucurat mai nou sufletul Kremlinului

Dragnea si partidele guvernamentale nu dau doi bani pe imaginea tarii

Intreb pentru niste hoti, curve si cersetori plecati si ingrijorati de soarta tarii. Intreb, vorba "Imnului golanilor", pentru ca,Si mai bine hot, curva sau cersetor, decat in Vrancea, la constructii, inspector Ca in Marea Britanie sa te fereasca Cerul sa obligi un ministru sa ia decizii ori sa semneze proiecte sau documente care contravin convingerilor sale ca-si va da rapid demisia se stie de mult. S-a reconfirmat, recent, cand ministrul pentru Brexit si cel de Externe au demisionat fiindca sefa Guvernului, May, a-ntors-o cu despartirea de UE ca la Ploiesti.Or, despartirea cu pricina, o idee rea in special pentru europeni, s-a hotarat democratic, prin plebiscit. Vai de dregatorii carora le-ar da prin cap sa desconsidere votul suveran al englezilor.Si in Polonia populistilor de dreapta se mai tine cont de parerile alegatorilor. De pilda ale fermierilor, un segment important al electoratului partidului guvernamental PIS. In reactie la nemultumirile lor iscate de preturile mici ale produselor agrare, ministrul polonez al Agriculturii a aruncat recent prosopul. Si si-a dat demisia.In Romania, mai usor cu pianul demisiilor pe scari. Ori cu votul romanilor, furat chiar de liderul de facto al tarii, Dragnea, un infractor condamnat definitiv pentru o frauda electorala.Intrucat se stie cu musca pe caciula, seful PSD ar trebui sa fie de o prudenta si de o atentie proverbiale. Ar trebui sa manifeste mai multe scrupule in a indeplini vointa electoratului decat dansatorul supraponderal in a menaja gleznele partenerei la concursul de tangouri, ori politistul stangaci in a proteja probele pe care calca la scena crimei. Or, Dragnea, dimpotriva.Liderul PSD e ca elefantul in magazinul de portelanuri fine. Departe de a aborda prevenitor doleantele si criticile poporului suveran, de a incerca sa-l convinga si sa-l seduca, Dragnea isi desconsidera natiunea fatis.Altfel nu se poate explica miserupismul sau si al partidului pe care il conduce fata de votanti, manifestat in refuzul de a da afara din Executiv politicieni sau inalti functionari care au calcat gravissim in strachini.Si nu e vorba aici doar de indiferenta aparenta a PSD la hohotul de ras de anvergura globala starnit de analfabetismul, maltratarea limbii materne si gafele pe banda rulanta ale premierului, mentinut in functie, desi arunca tara in derizoriu. Nu e vorba doar de niste personaje la o adica mai hazlii, pe plan national, decat Bula, intrucat se potrivesc ca nuca in perete cu functia care li s-a dat, precum ministrul "Pamblica", inlocuitorul, la educatie, al ministrului "Genunche" ori Cosmin Butuza, secretarul de stat PSD-ist la Ministerul Tineretului si Sportului, care ne cere "sa aratam si strainilor ca suntem romani, ca ne mandrim cu Centenarul" punand "Centenarul pe tricoaiele noastre". E vorba de ministrii si dregatorii, care chiar baga Romania in buclucuri interne si internationale mai dureroase decat delicata bataie de joc iscata de arestarea la comanda politica, in Romania, a unui sofer venit din Suedia cu o placuta de inmatriculare aparent licentioasa.Nu s-a auzit nimic, bunaoara, de tragerea la raspundere a lui Cristian Prescornitoiu, seful Inspectiei in Constructii Vrancea, functionarul public platit dintr-un buget alimentat masiv de romanii din strainatate, care-i considera pe romanii din diaspora "hoti, cersetori si curve" de vreme ce crede ca la "10 august" se va "goli" de ei Europa, intrucat "se duc la protest in Romania".Omul crede, aparent serios, ca oamenii cinstiti muncesc si deci n-au timp de manifestatii. Sa-i fi scapat din vedere mitingul PSD de la 9 iunie? Sau sa-l fi inspirat organizatorii lui si propriul anturaj cand l-a luat "muia" pe dinainte spre a scorni "hoti, curve, cersetori" intr-o diaspora doldora de romani muncind pe rupte, cu milioanele, ca sa aiba cleptocratii ce fura?Nu mai putin perniciosi pentru tara sunt unii ca "producatorul de fapte, nu de vorbe" cum s-a autodescris tartorul agriculturii romanesti, Daea, prietenul "oii statuie", langa care "mai gasesti o frunza, dar langa frunza nu gasesti o oaie". Sau asa ceva. Pentru acest ministru roman, evreii sunt porci bolnavi , iar medicii nazisti omorand in masa, pe scara industriala, detinuti la Auschwitz, prilej de mandra comparatie cu veterinarii sai.Ce efect a avut acest dregator dambovitean asupra Israelului si a evreilor americani e, pentru oricine, lesne de imaginat. Mai putin, parca, pentru Dragnea si PSD. Caci altfel nu l-ar mentine in functie pe seful Politiei care dadea din colt in colt ca sa explice ordinul primit si executat in a-l sicana ilegal pe un cetatean interpelat cu tot cu propriul copil, desi omul nu comisese niciun delict penal si nicio contraventie. Ori pe ministrul de Interne care i-a dat acest ordin.Intr-o tara cat de cat normala si, mai ales, democratica, ambii, intenabili si intolerabili, ar fi demisionat demult. Ori ar fi fost destituiti. Caci sunt, ca si Prescornitoiu, depozitarii aceleiasi ticaloase nesocotiri a compatriotilor siliti sa-si ia lumea in cap ca sa-si regaseasca demnitatea si o paine intre straini. Ambii trebuiau maziliti. La fel ministrul injustitiei Tudorel Toader.Dar n-au fost. Nu mai putin strigator la cer e cazul viforos al ministrului "filosof" al Apararii. Fifor a bucurat mai nou sufletul Kremlinului , dand apa la moara propagandei putiniste cu estimarea aberanta, draga propagandei ruse, ca la Deveselu ar fi stocate chipurile rachete balistice.Daca tacea, filosof ramanea? Ei as. A ramas, iata, si-asa. Desi a incurcat rau borcanele NATO si, deci, si pe ale aliatilor Romaniei, fiforosul demnitar. Cu toate acestea, n-a parasit ringul in care s-a facut de rusine. Inca nu si-a dat demisia. Si nici destuit n-a fost.Ce se deduce din aceasta inexplicabila ingaduinta? Sa intrebam partidele guvernamentale? O opozitie dezbinata spre bucuria regimului si a lui Putin? Dar pana cand?Clementa iesita din comun a PSD si a liderului sau infractor nu e greu de inteles. Nici Dragnea si nici partidele guvernamentale nu dau doi bani pe imaginea tarii si interesele ei, fiindca nu dau doi bani nici pe aliatii occidentali ai Romaniei. Sau pe scrupulele lor diplomatice si politice, dupa cum a reiesit din repetatele atacuri antioccidentale lansate de gruparea Toader, Iordache, Nicolae-Nicolicea in siajul strambarii Legilor Justitiei si al firestilor critici apusene iscate de acest proces al demontarii galopante a democratiei romanesti.Ca reprezentanti ai oligarhiei nationale, baronii Romaniei n-au treaba nici cu propriii cetateni, pe care-i calca fara jena pe grumaz, darmite cu neplacuta concurenta a "multinationalelor", pe care le ataca populist unde si ori de cate ori pot.Or, de vreme ce mai-marii regimului n-au treaba cu propriii cetateni, nu-i priveste catusi de putin binele statului pe care-l conduc.S-ar putea obiecta ca ar trebui macar sa-i intereseze sa-si pastreze ori sa-si reorganizeze o minima sustinere spre a-si asigura, dincolo de clientela uzuala, voturile necesare mentinerii la putere.Eroare. Asa se procedeaza in tari ca Polonia, in care potentatii, fie si populisti de dreapta, au ceva in cap, nu controleaza practic, integral, mass-media clasica, audio-vizuala, institutiile cheie si mai toata functionarimea si nu se bizuie doar pe un proces electoral manipulat.Or, nepasarea fata de votant a PSD care, in mod normal, ar fi trebuit sa ceara insistent demiterea intregului Guvern Dancila, nu se explica logic decat daca formatiunea lui Liviu Dragnea se crede la conducerea unor tari ca Rusia, Nicaragua, Venezuela si Zimbabwe.Indiferenta si insensibilitatea de Caliban a puterii PSD-iste nu sunt comprehensibille decat daca e convinsa ca nu se va mai confrunta vreodata cu pariul unor alegeri libere si corecte.In fata acestei monstruoase perspective e imperativ ca partidele din Opozitie si romanii de acasa si de pretutindeni sa se uneasca rapid. Si sa salveze ce se mai poate salva. Orice altceva ar fi sincugas.