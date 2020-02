Ionut Vulpescu, raport extrem de dur despre PSD: S-a gresit in mod sistematic in partid. Reactia lui Ciolacu

Reactia lui Ciolacu

In replica, presedintele PSD Marcel Ciolacu afirma ca raportul sau va fi dezbatut cel mai probabil in urmatoarea sedinta a forurilor de conducere ale PSD."Nu putem sa mergem in fata oamenilor la alegerile de anul acesta ca si cum doar Liviu Dragnea ar fi fost de vina sau altcineva. Nu! S-a gresit in mod sistematic in ultimii ani", afirma la RFI Romania senatorul Vulpescu, reluand afirmatiile din raportul sau referitor la situatia partidului, in care critica lupta PSD cu Justitia, discursul antieuropean si izolarea de familia europeana social-democrata.Senatorul Ionut Vulpescu spune ca nu se asteapta sa fie sanctionat in forurile partidului pentru publicarea documentului."Dl. Vulpescu este presedintele Consiliului National al PSD si este firesc sa faca o analiza care contine multe dintre lucrurile discutate deja in interiorul partidului. Sunt greseli pe care ni le-am asumat si pe care nu vrem sa le mai repetam.Acest raport va fi dezbatut, cel mai probabil, in urmatoarea sedinta a forurilor de conducere ale PSD.Dl. Vulpescu mi-a prezentat acest document. As fi preferat sa-l discutam mai intai in interiorul partidului si apoi sa-l faca public, dar a fost alegerea sa", adauga presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu, intr-un comunicat.El sustine ca, pentru prima data, dupa mult timp, are loc in PSD o dezbatere transparenta, cu argumente, in care parerea fiecaruia dintre colegi este respectata."Am spus foarte clar ca PSD are nevoie urgent de un proiect de reconstructie. La fel, am spus ca, pentru a repara, trebuie sa stii exact ce s-a gresit. Apoi, poti veni cu solutii", precizeaza Ciolacu.In documentul intitulat "Analiza evolutiei electorale a PSD. Cauze, efecte, recomandari", Ionut Vulpescu identifica si analizeaza cele mai importante decizii politice si factori care au dus la pierderea a aproape 1,2 milioane de voturi in mai putin de 3 ani si propune o serie de masuri pe care le considera absolut necesare pentru pregatirea alegerilor locale si parlamentare de anul acesta, pentru ca PSD sa ramana un partid relevant pe scena politica nationala si cel mai mare partid din Romania.El identifica drept slabiciune de fond a PSD faptul ca nu a avut nici forta, nici imaginatia, de a-si proiecta imaginea in viitor."Am trait de pe o zi pe alta, am amanat decizii importante, am ignorat schimbarile din societate si, mai ales, impactul noilor tehnologii. Nu, o tara, un partid nu se conduc pe Facebook sau pe Twitter, desi retelele de socializare sunt cutii de rezonanta, care amplifica impactul politicilor publice si al deciziilor gresite.Nu am stiut sa profitam de ele pentru a avea un dialog onest cu largi categorii de cetateni, pentru a intelege cum s-a schimbat o mare parte a societatii, ce nevoi si ce asteptari au membrii acestor grupuri sociale", argumenteaza el."Si electoratul nostru traditional s-a schimbat foarte mult, fara ca noi sa tinem cont de schimbare. Si el vrea o 'tara ca afara'. Dar noi nu ne-am intrebat, la modul serios, cu ce umplem aceasta nevoie", constata presedintele Consiliului National al PSD.In opinia sa, o alta mare problema a PSD este asocierea tot mai puternica a partidului cu regimul comunist, iar in ultimii trei ani, cel mai mare adversar al PSD a fost insusi PSD.In ceea ce priveste rezultatele in alegeri, concluzia lui Ionut Vulpescu este ca "partidul obtine constant scoruri bune in multe judete, dar aceste judete au o rata de prezenta din ce in ce mai mica dintr-o populatie din ce in ce mai mica"."O mare parte a publicului firesc al PSD se afla acum in emigratia economica. Frustrarea acestui public, obligat sa suporte un dublu soc, civilizational si economic, devine de inteles, inclusiv faptul ca voteaza impotriva PSD.Nu este un vot rational, este un vot emotional. Nu am dat atentia cuvenita acestor cetateni romani, care au nevoi specifice si pe care nu-i putem reprezenta in fata autoritatilor statelor in care s-au stabilit si lucreaza", afirma el.Vulpescu remarca erodarea identitatii politice social-democrate, distantarea, pana la izolare, a unor lideri ai partidului fata de social-democratia europeana, scaderea reprezentativitatii sociale a partidului."PSD a renuntat in mare masura la promovarea pe baza de competenta. Partidul a ajuns sa fie construit politic pe principii clientelare si de nepotism", noteaza Ionut Vulpescu."Valorile traditional-conservatoare au devenit, in ultimul timp, singura tusa folosita in discursul public al PSD, in detrimentul valorilor social-democratiei 28 europene si al abordarilor modernist-progresiste", adauga el.In categoria "Crize ale managementului intern al partidului", presedintele Consiliului National al PSD include incalcarea statutului PSD in nenumarate randuri, realizarea listelor de candidati pe alte criterii decat cele referitoare la apartenenta la PSD si activitatea in cadrul partidului sau la competenta, lipsa dialogului intern si alungarea unor membri importanti, impunerea de la centru, si nu alegerea libera si locala, a presedintilor organizatiilor judetene si a conducerilor de organizatii specifice - cum este cazul TSD, indepartarea fostilor presedinti ai partidului, care nici nu au fost invitati la congrese si alte actiuni publice, minimalizand sau anuland rolul lor consultativ, transformarea TSD intr-o structura lipsita de putere si de relevanta, folosirea functiilor publice in negocieri politice."Ordonanta de Urgenta nr. 13/31.01.2017 a luat prin surprindere pe toata lumea. In campania electorala care se terminase de putin timp nu a fost niciodata vorba despre asemenea masuri. In Programul de guvernare, transformat in reper absolut, nu exista nicio mentiune despre asa ceva. Nicio consultare, publica sau in cadrul partidului, nu a avut loc.Decizia discretionara a lui Liviu Dragnea, dusa la indeplinire cu obedienta, nu a trecut prin niciun filtru. A fost o masura care a pus atat Guvernul, cat si partidul, in imposibilitate de dialog sau aparare", spune Vulpescu referitor la masurile PSD in Justitie.Vulpescu mai afirma ca PSD trebuie sa depaseasca momentul obsesiei pentru un ministru "independent" la Justitie, lamurind cateva lucruri, care, pana la urma, tin de fundamentele guvernarii democratice."Ministrul Justitiei trebuie sa fie politic si sa raspunda politic pentru deciziile sale. El este o interfata politica intre domeniul lui de responsabilitate, Executiv, respectiv Parlament. Elaborarea politicilor penale ale statului revine Executivului, respectiv Parlamentului. Care raspund pentru deciziile lor, politic, in fata cetatenilor", sustine liderul PSD.El mai invoca deteriorarea relatiilor externe ale Guvernului si partidului.Vulpescu sustine ca PSD are nevoie de reforma structurii ideologice a partidului, reorientarea fara echivoc spre agenda reala a romanilor, reconfigurarea relatiilor cu Diaspora, pornind de la rolul de promotor al drepturilor si libertatilor cetatenesti pe care PSD trebuie sa il revendice, atragerea in randul partidului a resursei umane de calitate, alegeri libere si corecte pentru functiile de conducere din organizatiile locale ale PSD."Partidul Social Democrat trece prin cea mai grea perioada a sa de la infiintare, inca izolat de familia europeana social-democrata, criticat pentru discursul antieuropean si incapabil sa se conecteze cu categorii traditionale de electorat pentru stanga (care, in Romania, fie nu sunt active politic, fie voteaza, paradoxal, cu dreapta).In ultimii ani, Partidul Social Democrat a renuntat la cultura dialogului, atat intern, cat si cu societatea, complacandu-se cu statutul de 'cetate asediata'. Prin acest raport trag un semnal de alarma cu privire la situatia partidului si fac un apel catre forurile de decizie ale PSD pentru a relua dialogul intern, dar si cu societatea si potentialii parteneri, in identificarea solutiilor corecte de relansare pentru a redeveni partidul numarul 1 in optiunile electoratului.Ignorarea problemelor, disputele interne, autosuficienta si orgoliul nu ne vor ajuta sa depasim acest moment si sa trecem la reconstructie", conchide Vulpescu in document.