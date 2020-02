Jocul la fault al PSD

Motiunile, un bun exercitiu pentru cine nu se pricepe la altceva

Nu e usor sa cauti noduri in papura

a contribuit cu banii lui, nu ai statului, in vederea decontarii serviciilor medicale.

Nici noduri in papura nu se mai gasesc

Pare o gluma proasta, dar cam asa ceva face acum PSD, asezat in bancile Opozitiei. Nereusind sa puna in dezbatere idei doctrinare, asa cum ii sta bine unui partid politic, actuala Opozitie lupta sa le faca sicane guvernantilor, sa-i agaseze si sa-i sacaie, blocandu-i de la orice treaba, anume ca sa arate apoi cu degetul spre ei, ca n-au facut nimic. Murdara lucratura!Nu inteleg nici sensul motiunii de cenzura cu care isi taie singuri craca de sub picioae, intrucat asta duce la alegerile anticipate sinucigase pentru PSD, si cu atat mai mult nu inteleg celelate trei motiuni simple, anuntate recent de liderul social-democratilor din Camera si indreptate impotriva a trei ministri: al Sanatatii, al Muncii si al Dezvoltarii.Nu sar in apararea acestora, nu cunosc detalii despre performantele lor profesionale, dar mi se pare lipsit nu numai de, ci si de bun simt sa-i ataci pe cei care inca nici n-au apucat sa demonstreze ce sunt ei capabili sa faca.Pare mai mult decat semnificativ fapul ca luptatorii au declansat atacul acum, cand adversarul este la inceput de drum, cand n-a reusit inca sa-si etaleze performantele si cand ofensiva se profileaza mult mai dificila in viitor, daca noua guvernare se va dovedi una de succes.Ba chiar s-ar putea ca lucrurile sa fie mai grave decat s-ar parea la prima vedere. Nu exclud ca matadorii Opozitiei sa fie atat de saraci cu duhul, incat, daca nu ataca pe cineva, daca nu-l ponegresc, daca nu-l acopera cu injuriile lor, atunci pur si simplu raman fara subiect de conversatie. Nu se pricep la altceva, decat la improscarea cu venin a adversarului. In rest, zero.Exista in Gogol un personaj, Ivan Ivanovici, care ii purta pica vecinului Feodor Feodorovici, pentru faptul ca i-ar fi otravit pisica. Ideea il obseda. Nu stia sa-ti vorbeasca despre nimic altceva, decat despre vecin si pisica. O preamarea pe defuncta felina in conversatiile cu oricine si extrapola laudand toate pisicile din lume pentru inteligenta, blandetea si atasamentul lor. Daca schimbai subiectul, indepartandu-l de pisica, trecea numaidecat la vecin, il blama si extrapola totul, ocarand toti vecinii, incapabili sa iubeasca niste fiinte necuvantatoare. Daca incercai sa blochezi subiectul cu vecinul, trecea numaidecat la pisica.Pe scurt, era un tip plicticos. Ei bine, la asemenea performanta au ajuns liderii PSD in societate: sunt plicticosi. Sunt chiar agasanti, anosti, insipizi, iar cand ii auzi vorbind de trei motiuni simple anuntate sa fie depuse imediat, plus una de cenzura, ceva despre care nici macar nu stii ce soarta o asteapta, ai senzatia ca il auzi pe insusi Ivan Ivanovici al lui Gogol.In loc sa-si linga propriile rani, dupa atatea esecuri, PSD anunta Guvernul ca il va bombara cu motiuni. De ce sa-l bombardeze? Evident, ca sa-l impiedice la lucru, sa-i puna bete in roate, sa-l blocheze si apoi sa depuna alte motiuni, demonstrand ca guvernul a stat degeaba. Cata marsavie!Nimic nu dovedeste mai bine gandurile ascunse ale ofensivei cu motiuni, decat declaratia recenta a liderului de grup PSD din Camera Deputatilor:Vom incepe? Daca vor incepe cu acesti trei ministri, logica spune ca vor continua neaparat cu altii, poate chiar cu toti cei 16 ministri, in ordinea in care ii vor gasi fiecaruia cate un nod in papura, ca nu este greu sa gasesti.Deocamdata insa, se pare ca harnicul lider de grup din Camera, domnul Alfred Simonis, n-a dat de noduri decat in papura ministrului Sanatatii, dar si aici intr-un stil susceptibil la multe comentarii:Foarte subtirica argumentatie:1. N-a vorbit nimeni de privatizarea sistemului de sanatate. Sa-i decotezi bolnavului cheltuielile acolo unde opteaza el sa se trateze nu inseamna privatizarea sistemului, ci respectarea optiunii celui care2. Insinuarea din final, ca sistemul privat l-ar plati pe ministrul Sanatatii cu sume importante, este total lipsita de, intrucat nu tine seama de explicatia data presei de insusi ministrul, care a aratat ca opereaza la clinca privata numai in weekend, pentru a nu-si diminua capacitatea profesionala de chirurg si pentru ca este solicitat de pacienti. N-ar avea dreptul sa opereze daca n-ar fi avut incheiat si un contract de munca, iar activitatea o desfasoaraNu acuz pe nimeni, nu apar pe nimeni, dar ma pun in pielea acelui pacient caruia numai operatia ii poate salva viata, el are incredere numai in doctorul Costache, dar acesta e impedicat sa opereze de mintea ingusta a unui domn Alfred Simonis, absolvent de drept la o facultate privata si care acum se opune cu darzenie ca un medic de renume sa opereze la o clinica privata.Mai, tovarasi de la PSD, nu vi se pare ca ati cam dat cu oistea in gard?Cat ii priveste pe ministrul Muncii si pe cel al Dezvoltarii, amenintati de asemenea cu motiuni, liderul de grup nu spune nimic si capul nu ma duce sa aflu alta explicatie, decat faptul ca n-a gasit inca nodul in papura, strict necesar pentru asa ceva.Sa fim seriosi, domnilor! Guvernul functioneaza azi cu 16 ministere, deloc mai rau decat functiona in guvernarea Dragnea-Grideanu-Tudose-Dancila cu 27 de ministere. Nici PSD nu era multumit atunci de propriile ministere, de vreme ce pe Grindeanu l-a demis, pe Tudose l-a convins sa-si dea demisia, iar pe Dancila tot partidul a ejectat-o pana la urma de acolo unde se cocotase.Noul Guvern ar trebui premiat cu medalii de aur pentru simplificarea activitatii, (ministri, secretari de stat, directori si directorasi, sefi si sefuleti, plus altii mai mici, o droaie) si nu mitraliat cu motiuni, una dupa alta.In opinia mea, PSD, chiar daca s-a asezat pe banca Opozitiei, trebuie sa-si mai continue o vreme activitatea de lingere a ranilor. Nu motiunile de cenzura sunt prima grija in statutul partidului. Acolo, art. 8, par. 2, se stipuleaza ca. Deci, asta este prioritatea.Pana acum, partidul a promovat orice altceva, numai social-democratia nu. Aici se ascunde principala rana pe care trebuie sa si-o linga liderii partidului, nu sa-si piarda timpul cu inutilele lor motiuni.A sosit ceasul dezbaterilor de idei, al expunerilor de programe, al propunerii de solutii. Solutie nu inseamna sa arati cu degetul spre adversar. Solutie inseamna sa descoperi cum pot deveni sustenabile chetuielile statului (pe care chiar PSD le-a angajat), cum pot creste productivitatile sau exporturile, inseamna o noua viziune asupra educatiei, o noua abordare in domneiul sanatatii, a sigurantei cetateanului, o noua viziune in ce priveste echitatea sociala, dar si in ce priveste coruptia sau abuzul.Social-democratia inseamna sa te apleci asupra acestor probleme, daca esti in stare. Daca nu, atunci faci motiuni, dar tragi consecintele. In fond, nu mai sunt decat patru luni pana la alegeri.