La Vaslui nu se vor face sedinte online la Consiliul Judetean: Nu vor PSD si ALDE

Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului si amanarea votarii hotararii privind organizarea online a sedintelor CJ pentru luna viitoare, in vederea unei analize, dar secretarul judetului a precizat ca acest lucru nu este in conformitate cu legea."Am propus ca sedintele CJ sa se desfasoare online pentru ca asa este bine si sanatos in aceasta perioada. Dorim sa evitam sa adunam 50 de persoane in sala, nu este o decizie politica, ci una de bun-simt. Am fost invitati sa nu mai venim daca ne temem de COVID-19. Domnia sa nu se teme, de fapt, era singurul din incapere care nu purta masca, incalcand astfel hotararea CSU Vaslui al carui membru este.Adica nimic nu conteaza! Ca sa fiu sincera, nu m-am asteptat, dar nici nu m-am mirat foarte tare.Chiar ar fi incalcat si Codul Administrativ pentru a scoate proiectul de hotarare de pe ordinea de zi. Secretarul judetului a recunoscut ca nu este posibil acest lucru, fapt pentru care Mitica Buzatu si-a sfatuit acolitii sa respinga proiectul de hotarare initiat de grupul PNL, proiect ce privea siguranta noastra, a familiilor si a colegilor nostri", a afirmat consilerul PNL Simona Polak intr-o postare pe contul sau de Facebook.Incepand cu 25 martie, la nivelul CJ Vaslui au fost luate o serie de masuri de combatere, inlaturare si limitare a efectelor COVID-19 in sediul institutiei, printre care si obligativitatea angajatilor care intra in contact direct cu cetatenii de a purta masca si manusi. De asemenea, potrivit unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui, incepand de luni, 6 aprilie, s-a impus pentru toti cetatenii judetului Vaslui purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice, precum spatiile comerciale, piete, institutii publice, santiere, gari, autogari.